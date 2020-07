Fossano, investimenti superiori ai 900mila euro per sicurezza e decoro urbano

Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Fossano per aumentare la sicurezza e migliorare il decoro della città. Dopo i 49.288 euro spesi per il rifacimento di Piazza Romanisio con interventi di asfaltatura e rifacimento della segnaletica e i 30.000 euro previsti a seguito di studio specializzato per interventi di messa in sicurezza delle giostre nei parchi giochi cittadini verranno portati in variazione di bilancio oltre 900 mila euro per una serie di importanti interventi fortemente voluti dalla Giunta Tallone, vediamo di seguito il dettaglio.

- 30.000 euro per interventi immediati di videosorveglianza nel centro cittadino prevedendo un ulteriore implementazione del sistema in zona stazione;

-640.000 euro (+Iva) per interventi straordinari sulla viabilità cittadina attraverso l' "Accordo quadro" 2020 - 2022 (Rientravano in questa spesa anche i già conclusi lavori di rifacimento di Piazza Romanisio);

-100.000 euro per una parziale esternalizzazione della gestione della modalità di rifacimento della segnaletica stradale prevedendo in modo particolare un numero maggiore di interventi nelle frazioni mentre le squadre del servizio manutenzione del Comune si occuperanno delle aree più centrali;

-38.800 euro totali per ampliamenti della rete di illuminazione pubblica in diverse zone della città (Via Ceresoglia, Cavalcavia di Via Torino, Via Orfanotrofio e Via Torquato Tasso);

-100.000 euro per i contributi straordinari per la sistemazione e messa in sicurezza delle strade vicinali site sul territorio comunale, entro fine anno verrà infatti aperto un apposito bando destinato ai consorzi i quali si dovranno poi fare carico del 50% dei costi di intervento.