La Poiana riapre la Cucaracha di Monterosso Grana, per decenni locale cult della Valle Grana

Riaprirà venerdì 31 luglio la storica Cucaracha di Monterosso Grana che per decenni è stato il locale cult della Valle Grana fin dagli anni ’70. La piccola discoteca e il bar al centro del “Burgat” che sono stati per tanto tempo meta di migliaia di giovani del cuneese erano ormai chiusi da diversi mesi, dopo diverse chiusure e riaperture.

A porvi rimedio ci ha pensato la Cooperativa Agricola la Poiana che aprirà un “Agribar” e un punto di degustazione di formaggi e di prodotti tipici.

“Per tutti quelli della mia generazione la Cucaracha è stato un punto di riferimento - spiega Massimo Monetti, presidente della Cooperativa di Castelmagno -. Ho cercato di evitare che il suo destino fosse la chiusura definitiva”.

La Valle Grana è meta di turisti, soprattutto i questo periodo estivo che sono alla ricerca di panorami, aria pulita e prodotti tipici e la Agricucaracha, questo sarà il suo nuovo nome, sarà pronta ad accoglierli, ma l’intento è anche quello di offrire un servizio agli abitanti di Monterosso e della Valle Grana durante tutto l’anno.

“Non nascondo di essere emozionato - continua Massimo Monetti – in tanti anni di lavoro sul territorio e per il territorio ho visto molti cambiamenti, prima di tutto l’impoverimento e l’abbandono delle strutture ricettive in Valle Grana.

Di sicuro non avrei potuto permettere che avvenisse con la Cucaracha”.

Da Venerdì 31 luglio, quindi, si potranno degustare taglieri di formaggi, abbinati a vini, assaggiare le specialità del territorio, e ovviamente fermarsi per una pausa caffè o un aperitivo.