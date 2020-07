Vigili del fuoco di Bra e Fossano, nella notte, per un incendio di una rimessa a Cervere, in via Marconi con, all’interno, un trattore e un’automobile.

L’allarme è scattato intorno alle ore 2. Sul posto le squadre di Alba, Bra e Fossano, che sono rimaste impegnate per due ore sia per lo spegnimento del rogo, che per la messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.