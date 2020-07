Una pandemia che ha costretto negozi, bar, ristoranti, locali e aziende a fermarsi generando perdite economiche per milioni di euro. Alcune attività, già in difficoltà prima e messe in ginocchio dal lock down, hanno chiuso i battenti. Quelle sopravvissute alla tempesta inaspettata hanno preso consapevolezza dell'evoluzione a favore della tecnologia digitale.

Appena è scattata l'emergenza sanitaria le piattaforme come Zoom o Skype sono state prese d'assalto per organizzare riunioni di lavoro, eventi di formazione, incontri virtuali con parenti e amici e persino aperitivi. Ciò che prima si faceva dal vivo si è trasferito sul web, se compatibile. Grazie al pc, allo smartphone e alla connessione Internet sei riuscito a restare in contatto con i tuoi clienti e collaboratori portando avanti il lavoro da casa, seppure con modalità e ritmi diversi dal solito.

C'è chi dice che lo smart working sarà la normalità nel giro di pochi anni e che questo ne sia stato un assaggio. Di certo c'è che il Covid-19 sta spazzando via schemi ormai obsoleti mettendo l'accento sui vantaggi della tecnologia e sul come trovare nuovi clienti online.

D'altronde, con il mondo fisico serrato a doppia mandata, non c'erano altre alternative per restare sul mercato! E così anche il più restio tra gli imprenditori e professionisti ha dovuto cedere affacciandosi alla comunicazione digitale. Che tu ti trovi in questa categoria o sia già presente online c'è una cosa che devi sapere: il sito web, da solo, non è garanzia di acquisizione clientela!

Inserire chi sei, i servizi/prodotti che offri e i tuoi contatti significa avere una vetrina. Virtuale ma pur sempre una vetrina che sta lì ferma ad attendere gli sguardi di chi passa con il mouse o con il dito. Se per i negozi tradizionali l'era di “alzo la serranda e i clienti arrivano da soli” è tramontata da un pezzo figuriamoci per un sito o un e-commerce! Come trovare nuovi clienti online, quindi? Con quali strumenti? Vediamoli assieme.

CREA AUTOREVOLEZZA CON GLI ARTICOLI ONLINE

Immagina di essere il proprietario di un autosalone. Oltre alla parte fisica hai anche un sito con le foto delle vetture in bella mostra. Lo hai aperto perché ormai ce l'hanno tutti e non potevi essere da meno ma non ti porta fatturato. Un giorno, mentre stai facendo una ricerca su Google, ti imbatti in un sito con una sezione che a te manca: il blog.

Vai a curiosare e scopri che lì dentro ci sono articoli che parlano di quel settore. Mentre stai leggendo inizi a pensare che ne vuoi anche tu uno tutto tuo. Ti metti in moto per aggiungerlo e avere uno spazio in cui raccontarti. Sulla carta hai fatto la cosa giusta.

Il blog, infatti, crea autorevolezza agli occhi dei tuoi potenziali nuovi clienti. Mostra loro che non sei il “primo venuto” e che padroneggi il tuo settore, aspetto non scontato per chi non ti conosce. Inoltre risponde alle loro domande e perplessità fornendo informazioni utili e raccontando le esperienze di chi ha già provato il tuo prodotto o servizio.

Quando il blog è curato e aggiornato con costanza fidelizza il tuo pubblico che, oltre a seguirti, condividerà gli articoli sui social dandoti visibilità gratuita. E quando avrà bisogno di ciò che offri, nel nostro esempio una vettura, a chi si rivolgerà? A te perché ormai sei entrato nella sua mente! Questo significa creare contenuti di qualità che attirano la loro attenzione. Tuttavia perché accada sono necessari altri fattori.

Scrivere per un blog richiede

la conoscenza di cosa interessa davvero a chi leggerà

competenze in web copywriting cioè sapere come creare post coinvolgenti e persuasivi

altre attività che ti saranno illustrate tra poco

Uno degli errori più frequenti, infatti, è quello di decidere gli argomenti sulla base di ciò che piace a te o pensi possa essere utile. Oppure di “parlarti addosso” affermando che sei il migliore e che il tuo prodotto/servizio è di qualità. Non funziona, lo dicono tutti!

Se comunichi messaggi di questo tipo senza fare un'analisi preliminare del pubblico di riferimento ti allontani dal trovare clienti. Le persone sono disposte a leggerti dedicandoti un po' del loro prezioso tempo solo se l'articolo blog contiene ciò che stanno cercando. Come riesci a saperlo? Tranquillo, sul web ogni azione viene tracciata e monitorata: ci pensa Google!

POSIZIONAMENTO GOOGLE: COS'E' E COME OTTENERLO?

Ogni volta che digiti o dai un comando vocale il motore di ricerca memorizza l'azione e, in pochi secondi, ti riporta i risultati pertinenti. Quelli più in alto sono gli annunci a pagamento. Subito sotto trovi i contenuti organici, che sono riusciti ad arrivare lì grazie all'ottimizzazione seo.

La seo è la disciplina che hai bisogno di conoscere se vuoi che Google ti posizioni nell'unico posto in cui vale la pena esserci: in prima pagina e tra i primi risultati! Dopo gli annunci, s'intende. Il tuo deve quindi trasformarsi da semplice blog ad un seo blog altrimenti i tuoi articoli, per quanto curati, passeranno inosservati.

Il posizionamento su Google è semplice? Purtroppo no! A battersi per quel posto e sul tuo stesso argomento ci sono migliaia di contenuti. Non sei solo, quindi. Per decidere chi se lo merita il motore di ricerca passa in rassegna tutti i siti per verificare la presenza o meno di alcuni elementi, per lui imprescindibili. Chi si occupa di scrivere articoli online non può non conoscerli!

Uno di questi riguarda le parole chiave, cioè i termini usati per cercarti. Se l'utente, ad esempio, digita “Fiat 500 Km 0 a Sanremo” deve trovare il tuo blog in cima. Perché succeda devi aver seguito le regole e le tecniche seo e inserito queste parole all'interno dei tuoi contenuti. Oltre ad avere creato un titolo seo che convinca sia Google che la persona in questione, portandola a cliccare e approfondire.

Semplificando il processo questo è cosa significa redigere articoli online seo friendly per ottenere il posizionamento sito web.

Il blog, ora lo hai capito, è la risposta ideale al come trovare nuovi clienti online, purchè

vengano tenuti in considerazione i fattori appena descritti. Non puoi permetterti di saltarne neppure uno, pena la caduta tra i tanti blog amatoriali che si vedono in giro. E una volta che sei percepito così sia da Google che dai tuoi visitatori il percorso per la ricerca clienti e il posizionamento è in salita! Da fare ce n'è senz'altro tant'è che esistono figure specializzate in search engine optimizations e seo copywriting.

Due professioni che richiedono studio, impegno, aggiornamento continuo ed esperienza sul campo. Per questo decidere per il “fai da te” senza tenerne conto è sconsigliato: rischi di perdere tempo e di restare a bocca asciutta! Mettere mano al portafoglio per pagare due collaboratori non è nei tuoi programmi. Rinunciare al blog seo? Non se ne parla, ti serve per i motivi che ora sai! Come procedere allora?

Ti è mai venuto in mente di rivolgerti ad un assistente virtuale? Forse sì ma non eri sicuro della sua esistenza né di dove trovarlo. Magari no e questa domanda ti ha stupito. In ogni caso è disponibile e si chiama SCRIB

SCRIVERE PER IL WEB E' PIU' VELOCE CON SCRIB!

Prendi i fattori di cui abbiamo appena parlato, unisci un sistema automatico e sofisticato di Human Intelligence e ottieni un software pronto a guidarti verso i risultati che cerchi. SCRIB, infatti, è stato creato in modo da

conoscere alla perfezione il linguaggio seo

scrivere testi originali in automatico, velocemente e in quantità elevate

aiutarti a conquistare il posizionamento seo

E' come se tu avessi 50 professionisti al tuo servizio 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che sfornano articoli pronti a essere pubblicati. Un bel risparmio di tempo, di impegno e di fatica per te, vero? Inoltre SCRIB è più economico e ti assicura l'ottimizzazione sui motori di ricerca in quanto è in grado di scrivere in ottica seo. Detto in altro modo di essere trovato e letto.

E' il compagno ideale da avere al tuo fianco per scalare le posizioni e arrivare in cima alla montagna guardando dall'alto i tuoi concorrenti!