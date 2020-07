L’Opas Intesa-Ubi arriva alle battute finali

Le adesioni all'offerta di Intesa su Ubi Banca sono salite nel fine settimana di un altro 6% arrivando al 32,6%.

Decisive saranno le ultime due sedute di lunedì e martedì, per poter conferire le azioni Ubi all'offerta di Intesa, che scade martedì 28 luglio.

Da lunedì, per effetto dei tre giorni che occorrono in base al regolamento di Borsa, chi compra Ubi le riceve sul proprio deposito oltre il termine di chiusura dell'Opas di martedì 28.

Per questo c'è particolare attesa per vedere come andrà il titolo lunedì.

Questi gli scenari possibili

La prima possibilità è che l’Opas non vada in porto: se, alle 17.30 del 28 luglio, Intesa non avrà raggiunto almeno il cinquanta per cento più una azione di adesioni del capitale azionario di Ubi, l'intera operazione salterà.

Davanti a questo esito, non ci saranno differenze tra azionisti che avevano aderito e azionisti rimasti invece fedeli ad Ubi, dato che tutti resteranno con le vecchie azioni nel loro portafogli.

Il rischio, tuttavia, è che i titoli perdano in Borsa, cosa che quasi tutti gli analisti finanziari danno per scontato.

Il secondo scenario è quello di un successo soltanto parziale dell’Opas, ovvero con Intesa che riesce a raccogliere una percentuale di adesioni compresa tra il cinquanta e il 66,67 per cento.

In questo caso, chi avesse deciso di non aderire non potrà beneficiare dei vantaggi (premio cash di 0,57 euro ad azione e dividendi più elevati) promessi da Ca’ de Sass e farebbe anche più fatica a vendere le azioni sul mercato, dato che sarebbero meno liquide (ovvero meno convertibili in denaro sonante). La speranza, per questi azionisti, potrebbe essere quindi quella che Intesa decida di comprare ulteriori azioni per raggiungere una quota di controllo maggiore (non raggiunta con l’Opas), ma sul punto Ca' de Sass è stata chiara: non acquisterà altri titoli Ubi per almeno un anno dalla fine dell’operazione.

L'ultimo scenario possibile è quello relativo al raggiungimento, da parte di Intesa, della fatidica soglia del 66,67 per cento di adesioni. In questo caso, avendo il pieno controllo, Ca’ de Sass procederebbe all’integrazione di Ubi, ritirando le restanti azioni che non hanno aderito all’Opas.

I titolari di queste ultime, però, otterrebbero in cambio un corrispettivo che non incorporerebbe alcun premio di maggioranza, né la componente cash di 0,57 curo per azione, strappando quindi condizioni decisamente meno vantaggiose di quelle sin qui prospettate.

Ad oggi, il 32,6% che ha consegnato le azioni, senza contare le due maggiori Fondazioni (Cuneo al 5,9% e Pavia 3,9%) e Cattolica (1%), rappresenta il 21% dei piccoli soci: sono all’incirca 35 mila coloro che hanno già firmato i moduli di adesione all'Opas.

Fatto questo che fa pensare che una buona parte del retail, probabilmente la meno frammentata, ha mostrato di gradire l'ipotesi di traslocare tra i soci di Intesa.

Mancano all'appello ancora gli investitori istituzionali, accreditati fino al 40%, il cui pronunciamento, tra lunedì e martedì, sarà dirimente.

Le scommesse del mercato, rispetto al pronunciamenti dei fondi, sono a favore.

Dopo il rilancio cash è difficile pensare che un operatore rinunci a questa opportunità certa per qualcosa di futuribile.

Lunedì sarà giornata campale per conoscere le ultime decisioni.