"A noi ci piace mangiare", lettura teatrale a Vernante

Lo spettacolo dal vivo è tornato a Vernante. Sabato 1 settembre nel teatro ex confraternita di Vernante andra' in scena "A noi ci piace mangiare", lettura teatrale prodotta nel 2018 dalla Compagnia del Birùn di Peveragno, con la regia di Elide Giordanengo, alle 19 e 21.30.



La lettura teatrale "A noi ci piace mangiare" è un excursus nel mondo culinario tra Storia e galateo, un'abbuffata di succulenti piatti della tradizione e di manie dietiste dell'era moderna. Il tutto ben condito e amalgamato con allegria e ironia q.b.: gli ingredienti indispensabili per nutrire corpo e mente.



La rassegna organizzata dall' Associazione Culturale Prismadanza si concludera' martedi' 4 con lo spettacolo del Mago Trinchetto accompagnato dal polistrumentista Paolo Brizio. Fondamentale la collaborazione con Pro Loco, Comune e Massari dell' assunta di Vernante.



I posti sono limitati secondo le regole per l' emergenza covid 19. E' necessaria la prenotazione al 3492587162, info@prismadanza.it o su www.eventbrite.it.