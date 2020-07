Cortemilia, il Comune conferma: "Faremo la Fiera nazionale della nocciola"

Confermata, in condizioni di sicurezza, la Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia.

"Dopo un’attenta valutazione e viste le disposizioni governative e regionali circa la possibilità di organizzare la Fiera della nocciola - spiega l'organizzazione - l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Bodrito, ha deciso di non annullare l’evento previsto per gli ultimi due fine settimana di agosto e che l’anno scorso aveva ottenuto il riconoscimento per l’anno 2020 di Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia".

"La situazione che stiamo vivendo in questo momento - aggiunge il sindaco - prevede di poter offrire ai turisti quella sicurezza e quella tranquillità che ultimamente è venuta a mancare, potendo usufruire di ampi spazi aperti, passeggiate e sentieri alla riscoperta dei territori dell’Alta Langa".

"L’evento - prosegue il consigliere comunale con delega a Turismo e Manifestazioni, Marco Zunino - si svolgerà seguendo le attuali regole dettate dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, allegate al Dpcm del 17 maggio 2020, suscettibili di variazione a seconda delle disposizioni statali e regionali".

Ancora Zunino: "Siamo già al lavoro con la Pro loco per una ripartenza in totale sicurezza e per offrire un’esperienza unica a coloro che sceglieranno di trascorrere uno o più giorni nel paese della nocciola più buona del mondo e nei territori circostanti dell’Alta Langa".

"La Fiera della Nocciola, quest’anno, dovrà essere un veicolo di supporto e promozione delle attività commerciali e di tutte le eccellenze enogastronomiche del nostro paese" conclude il sindaco.

Nei prossimi giorni sarà ultimato e comunicato il programma definitivo della manifestazione.