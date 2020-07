Dopo 46 edizioni consecutive si ferma la Sagra del Toumin del Mel, rimandata all'edizione 2021

“Un arrivederci di cuore all’edizione del 2021”. Con queste parole la presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Melle Adelma Roggero annuncia a tutti gli affezionati partecipanti della Sagra del Toumin dal Mel che quest’anno l’edizione 2020 non avrà luogo. La scelta arriva dopo 46 edizioni consecutive.

"La salute di tutti è importante - spiegano gli organizzatori - sia per i partecipanti sempre numerosissimi che per i tanti volontari che dedicano il loro tempo a rendere questa manifestazione davvero speciale. In questa emergenza così particolare che ha modificato le nostre abitudini la Pro Loco di Melle e i suoi volontari hanno sempre cercato di dare la loro disponibilità anche sostenendo altre iniziative del territorio come la rete sentieristica di trekking presente nel comune montano."





Tutta la rete sentieristica e molto altro è visitabile al sito internet www.visitmelle.it