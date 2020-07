Parte con sei appuntamenti ad agosto "Cine per la terra", la rassegna dell'associazione Strada 661-la Pedaggera

Al via ad agosto la rassegna "Cine per la terra" dell'associazione Strada 661-la Pedaggera promosso da fondazione Crc e Crt.

A marzo la rassegna è stata sospesa ed ora, in condizioni sanitarie diverse e migliorate, se ne propone una edizione agostana più breve, ma altrettanto significativa.



Essa è, infatti, il risultato della volontà di dare continuità alla esperienza maturata in questi anni. Sebbene le condizioni del contesto covid-19 abbiano creato molte difficoltà sociali ed economiche e, di conseguenza, un ripensamento complessivo sulla fragilità del sistema – certamente minore nelle aree interne rispetto a quelle cittadine e metropolitane - la volontà e l’esigenza di una ripartenza rendono evidente come ciò possa avvenire, anche, attraverso collaborazioni e progettazioni la cui scala vada oltre quella del singolo paese.



Al progetto Strada 661-la Pedaggera questo tempo è servito per raccogliere e confezionare altro materiale di riflessione attraverso video-interviste (Amministratori, produttori, operatori turistici); analisi storico-geografiche e rilevazioni sulle differenze di sguardo tra presenze tradizionali e quelle di più recente insediamento (a cura di Università di Genova, dipartimento di scienze politiche, DISPO); approfondimenti su percorso e finalità progettuali con Hangar Piemonte.



Ed ora, la rassegna estiva prevede - nella difficoltà di ottenere i film perché le case distributrici, nel tentativo di sostenere le sale cinematografiche, non li concedono per proiezioni gratuite – alcuni titoli che, come da tradizione, sono particolarmente stimolanti per la realtà delle comunità agricole e contadine.



Non ci saranno, quest’anno, i tradizionali buffet, ma viene confermata la formula del Comune ospite che, in questa edizione, è ancora più importante perché sottintende condivisione anche se non tutti i 15 Comuni sono coinvolti nelle proiezioni.



In particolare, a Dogliani, il 16 agosto, in occasione del film documentario Vado verso dove vengo, prodotto nell’ambito di “Matera capitale 2019 della cultura europea”, saranno presenti i Comuni del versante piemontese ed, ospiti, in una sorta di incontro territoriale che si proietta oltre i confini regionali, quelli del versante ligure.



Tra questi anche quello di Finale Ligure, cittadina presso la quale si prevede, condizioni sanitarie permettendo, la conferma della proiezione conclusiva prevista per il 12 settembre presso i chiostri di Santa Caterina.

Nell'immagine allegata la locandina della reassegna.