Tutte le modifiche temporanee alla viabilità in vista del 14° Rally d’Alba 2020

Per consentire lo svolgimento del “14° Rally d’Alba 2020” è istituita la chiusura al traffico veicolare, ed il divieto di sosta, per tutti i veicoli nei seguenti punti della città di Alba.

In piazza Medford, piazza Sarti, via Snider, controviale corso Torino (lato ex tribunale) e piazzale Dogliotti, dalle ore 24 di giovedì 30 luglio alle 24 di domenica 2 agosto.



In piazza Prunotto, dalle ore 20 di venerdì 31 luglio alle ore 20.00 di domenica 2 agosto.



In piazza Cagnasso, dalle ore 14,30 di sabato 1 agosto, alle 24 di domenica 2 agosto.