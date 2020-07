Esperienza, passione e ambizione al servizio: per la BAM Acqua San Bernardo Cuneo uno staff tecnico di prim’ordine

Avere buone basi è sempre la prerogativa per un buon lavoro e una costante crescita.

La A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, dopo aver dimostrato di aver formato un buon roster per la stagione, si conferma prestante anche nello staff tecnico.

Come annunciato al comando c’è coach Roberto Serniotti, affiancato dal promosso Marco Casale.

Conferme importanti per il resto del gruppo, cominciando dal preparatore atletico Danilo Bramard: "Ho deciso di proseguire la collaborazione con il Cuneo Volley per diversi motivi, primo fra tutti il binomio progetto/serietà non così facile da trovare. Poter continuare a lavorare con Roberto è una garanzia di crescita reciproca».

Danilo non ha certo bisogno di presentazioni, in quanto insieme al fratello Ezio oltre a gestire la palestra “Body center” sita in Borgo San Dalmazzo, da molti anni sono professionisti stimati nel mondo della pallavolo e non solo: "Conosco Danilo da tantissimi anni – ha dichiarato coach Serniotti - Nonostante abbia accumulato esperienze con giocatori e giocatrici di altissimo livello, non smette di studiare e di imparare. Chi ha conosciuto le sue schede e i suoi consigli ne ha tratto beneficio per tutto il resto della carriera".

Le statistiche sono ancora negli occhi, nella testa e nelle mani di Dario Sampò, confermato scoutman della prima squadra biancoblu: "Dario fa lo scoutman per passione, avendo lui un altro lavoro – ha sottolineato Serniotti – tuttavia, se potesse dedicarsi a tempo pieno in questo ruolo, potrebbe tranquillamente far parte di una delle migliori squadre di Superlega».

Lo specialista si è così espresso in merito: "Per chi è nato e cresciuto tifando la propria città, com’è successo a me, far parte dello staff tecnico e lavorare a fianco di figure importanti del volley, mi rende molto orgoglio".

A tenere le redini dei rapporti con la squadra e con la società, il team manager Mirko Cefaratti, ex giocatore cuneese e ormai da un paio d’anni nella cerchia delle persone di Serniotti, che oltre all’aiuto in palestra durante gli allenamenti e di assistenza a fondo campo durante le partite, sono pedine fondamentali per la gestione dello spogliatoio e dei rapporti con la dirigenza: "Nonostante la pallavolo sia un secondo impegno anche per Ceffo, avendo un’occupazione principale diversa, la sua dedizione in palestra arricchisce non di poco l’allenamento – ha tenuto a ribadire l’head coach - In partita è un prezioso occhio esperto, efficace nel dare consigli a me e ai giocatori".

In conclusione Roberto si è così espresso: "Per un allenatore è importante mantenere il rapporto con gli stessi collaboratori per più stagioni, per questo son contento di avere ancora al mio fianco Danilo, Dario e Mirko. So che tutti loro faranno il possibile per aiutarmi a trasformare in una “forte squadra” il buon gruppo di giocatori che la società ci ha messo a disposizione".