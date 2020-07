Volley: La Serie A2 maschile partirà con 12 squadre in rappresentanza di 7 regioni! Il Piemonte si presenta con Mondovì e Cuneo

I tifosi delle due formazioni cuneesi di serie A2 maschile, il Vbc Synergy Mondovì e la Bam Acqua S. Bernardo Cuneo, devono ancora pazientare prima di tornare a parlare di pallavolo giocata. Mancano ancora 53 giorni, infatti, alla partenza del nuovo campionato di Volley maschile di Serie A2 Credem, che ricordiamo prenderà il via il prossimo 18 ottobre.

Dodici formazioni che si contenderanno l’unica promozione prevista in Super Lega. In attesa di ricevere l’ufficialità sul regolamento per la stagione 2020/2021, partiamo dalla nota che probabilmente accontenta tutte le società, visto che per la prossima stagione non sono previste retrocessioni in A3. Interessante anche il meccanismo dei Play-off, che coinvolgerà 10 delle 12 squadre partecipanti.

Le prime sei formazioni in classifica accederanno direttamente ai Quarti di finale, mentre le quattro formazioni piazzatesi dalla 7^ alla 10^ posizione si sfideranno per un incrocio che stabilità le ultime 2 formazioni che staccheranno il biglietto per i Quarti dei Play-off. Le squadre che chiuderanno la classifica all'11° e 12° posto, infine, saranno matematicamente salve.

Ma scopriamo come sono dislocate sul territorio Nazionale le partecipanti al campionato: la regione maggiormente rappresentata è la Lombardia con 3 formazioni (Bergamo, Brescia e Cantù). Due formazioni per Piemonte (Mondovì e Cuneo), Puglia (Castellana Grotte e Taranto) e Toscana (Santa Croce e Siena). Una sola rappresentativa per Emilia Romagna (Reggio Emilia), Basilicata (Lagonegro) e Abruzzo (Ortona). Ecco l’elenco completo delle formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A2 maschile Credem:

Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Pool Libertas Cantù

BCC Castellana Grotte

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Rinascita Lagonegro

VBC Mondovì

Sieco Service Ortona

Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce

Emma Villas Aubay Siena

Prisma Taranto