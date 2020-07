Atletica: Martin Dematteis sugli scudi nella 1^Cronoscalata Dronero-Castello di Montemale

Dopo il Memorial Germanetto-Aschieris della scorsa settimana, un altro appuntamento per la corsa in montagna è andato in scena nel fine settimana.

Sabato 25 luglio si è infatti corsa la 1° edizione della Cronoscalata Dronero-Castello di Montemale, manifestazione regionale con partecipazione di atleti di interesse nazionale.

Sul tracciato di 3,9km con 325 metri di dislivello il primo a tagliare il traguardo è stato l’azzurro Martin Dematteis (Sportification) in 18:18.60 davanti al gemello e compagno di club Bernard, secondo con 18:31.00. Al terzo posto Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) con 18:58.30. Buona prova anche dello junior Mattia Galliano (Atl. Roata Chiusani), quinto assoluto con 19:34.50, e dell’allievo Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), settimo assoluto in 19:37.50.

Prima donna in classifica Iris Baretto (S.S. Trionfo Ligure) che chiude in 21:46.00 seguita da Eufemia Magro (ASD Dragonero), prima nella classifica F40, con 24:49.00, e da Chiara Sclavo (ASD Dragonero), prima tra le juniores con crono finale di 25:05.10.