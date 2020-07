A Centallo si inaugura la sede operativa volontari Anfi Cuneo e Nucleo Cinofili

Sabato 1° agosto alle ore 10 verrà inaugurata la sede operativa volontari Anfi Cuneo e Nucleo Cinofili in Centallo, via Mellea, regione Casale. Le unità cinofile della Granda erano già operative a fine giugno.

Appena terminato il periodo di lockdown, sabato 27 giugno, si è svolta un'esercitazione con prove di ricerca in superficie e catastrofe ed esercizi di destrezza nelle aree di Salmour e Centallo. Erano presenti unità provenienti dalle province di Cuneo e Torino.

Tra loro anche alcuni aspiranti appartenenti al Nucleo cinofilo ANFI della provincia di Cuneo. Il gruppo, con sede a Centallo, può ora contare su 14 cani operativi in superficie e 7 in catastrofe.

I Cinofili svolgono servizi che richiedono uno specifico addestramento iniziale rivolto al cane e al conduttore. Quando i due riescono a fare "squadra" sono pronti per essere avviati al lavoro per il quale sono stati scelti e allenati.

I settori di impiego sono tantissimi: ricerca e soccorso in superficie o sotto macerie, ricerca persone scomparse, salvamento in acqua, pet therapy, soccorso in situazioni di calamità e in tutti gli interventi in cui la loro presenza venga ritenuta di valido supporto.

Sono discipline che impegnano cane e conduttore in percorsi di "agilità" o di "lavoro" con una formazione specifica per gli interventi in montagna.

La professionalità tecnica, la capacità operativa e l'organizzazione che contraddistingue il settore della Protezione Civile, ha fatto delle Unità Cinofile da soccorso una componente indispensabile per ottimizzare le risorse e i tempi nella ricerca di persone scomparse.

Le unità cinofili sono così organizzate: un Coordinatore Nazionale con compiti di collegamento con le Istituzioni e tre Coordinatori Operativi Nazionali per la gestione delle varie richieste del territorio e di supporto al Responsabile Operativo della Protezione Civile nelle emergenze.

La sezione Cuneese dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia può contare su un gruppo di 43 volontari. Il presidente è Mario Di Vico: "Grazie al Gruppo Santero spa, a Monge e alla Cassa di Risparmio di Fossano".