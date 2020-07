Cuneo: gli attivisti di Extinction Rebellion ripuliscono il Viale degli Angeli

Domenica 26 luglio circa trenta persone si sono riunite al Parco della Resistenza, in occasione dell’evento “PuliAMO Cuneo, non è la mia spazzatura ma è la mia città”, un Clean Up organizzato dal gruppo locale Extinction Rebellion Cuneo, in onore del mese dedicato a ridurre l’inquinamento da plastica.

Alle 14 il gruppo si stava già preparando: gli attivisti hanno distribuito sacchi, guanti e pinze ai volontari che hanno deciso di sacrificare una domenica pomeriggio all’insegna di un obbiettivo comune: ripulire il Parco della Resistenza da sigarette e rifiuti vari, che in questi mesi non hanno cessato di accumularsi sui prati e tra i cespugli.

Il gruppo, molto eterogeneo, era composto da ragazzi e studenti, ma anche da mamme e papà, professori, qualche rappresentante del gruppo FridaysForFurure di Saluzzo anche alcuni attivisti di Mondovì.

“Nonostante la serietà dell’intenzione, abbiamo pensato di rendere l’attività più festosa con la musica, un metodo che XR (Acronimo di Extinction Rebellion) utilizza spesso per raggiungere più persone durante le sue azioni”, spiega un attivista.

Dopo aver ripulito la montagnola e documentato il tutto i volontari si sono divisi in due gruppi, il primo diretto verso la Casa del fiume, l’altro dal lato opposto, continuando la raccolta dei tanti sacchetti di plastica, fazzoletti, sigarette e tappi di bottiglia che ormai si erano confusi con l’ambiente circostante. Finita l’azione il gruppo si è ritrovato per separare i vari rifiuti e dividerli in base al materiale, buttandoli poi nell’apposito cassonetto. Per festeggiare la riuscita del Clean Up, il pomeriggio si è concluso con una merenda collettiva al parco.