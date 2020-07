Cuneo, il consiglio comunale ricorda l'architetto Albanese: "Sta a noi recuperare il suo amore per la città"

L’ultimo consiglio comunale della città di Cuneo – il primo in presenza fisica dallo scoppio della pandemia – non poteva non iniziare con la commemorazione dell’architetto cuneese Roberto Albanese, deceduto alcune settimane fa in un tragico incidente avvenuto proprio in città.

A ricordarlo, prima del consueto minuto di silenzio, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Spedale: “Albanese ha concentrato sulla città di Cuneo la parte preponderante delle sue ricerche; tra le altre cose, fu merito suo la pubblicazione del volume “L’amministrazione comunale di Cuneo dal ‘700 ai giorni nostri”, di cui si è occupato della maggior parte del lavoro di documentazione. Negli anni ha collaborato con tutti gli enti più importanti del territorio ed è stato assiduo frequentatore e fornitore del Centro di Documentazione Territoriale locale. Nel 2017, ha collaborato con il settore Ambiente e Territorio per i 10 anni del Parco Fluviale Gesso e Stura”.

“Ci ha lasciati lo scorso 7 luglio. Dietro di sé un grande vuoto, non solo di tipo intellettuale ma soprattutto umano; sta a noi recuperare il suo amore per la città e per la sua conoscenza”.