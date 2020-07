Domenica in Granda per Antonella Clerici, in visita ai campi di Enkir di Sale San Giovanni

"Da anni le parlavo della nostra filiera sull’Enkir e del lavoro che stiamo facendo in Alta Langa con le varietà di grani teneri che poi utilizziamo per le nostre farine. È venuta a trovarmi al Mulino e poi siamo andati in Alta Langa a godere della meraviglia del grano e dell’Enkir quasi maturi”.



Così Fulvio Marino, dell’omonimo mulino di Cossano Belbo, spiega le ragioni della visita che ieri, domenica 26 luglio, ha portato la nota presentatrice televisiva Antonella Clerici in quel di Sale San Giovanni, dove la nota azienda cossanese coltiva da tempo quella che viene riconosciuta come la più antica varietà di cereale del mondo.