Mondovì, sul caso della nomina alla Fondazione CRC interviene il consigliere Battaglio di Ideali in Comune: "Siamo amareggiati...Si accantoni l'idea di un ricorso!"

Amarezza e disappunto per una bocciatura che poteva essere evitata! E' quanto sostiene "Ideali in Comune", il gruppo a sostegno del Patto Civico del sindaco Paolo Adriano, che con un comunicato stampa ha voluto esprimere il proprio disappunto per una vicenda che ha portato alla "bocciatura" della candidatura di Gabriele Campora a membro del Consiglio Generale della Fondazione CRC.

E se nei giorni scorsi erano stati i consiglieri di minoranza (Caramello, Barello e Tealdi) a chiedere al sindaco Adriano di evitare eventuali ricorsi contro la decisione dell'Ente, oggi si registra la voce di dissenso da parte di un consigliere di maggioranza come il dott. Giancarlo Battaglio. Di seguito riportiamo il comunicato trasmesso dal direttivo di Ideali in Comune:

Nei giorni scorsi la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha respinto la candidatura di Gabriele Campora a membro del Consiglio Generale, così come proposta dal Comune di Mondovì, per inesistenza o insufficienza dei titoli necessari a ricoprire tale incarico. Sulla vicenda interviene il Gruppo civico “Ideali in Comune”, che con il suo consigliere comunale Giancarlo Battaglio ha rilasciato questa dichiarazione:

“La notizia ci ha profondamente amareggiati in quanto un’attenta valutazione delle norme avrebbe potuto evitare la bocciatura che ha coinvolto il candidato, il nostro Comune e l’Amministrazione che lo rappresenta.” – spiega il consigliere Battaglio – “Il nostro Gruppo Ideali in Comune aveva manifestato tale timore; tra coloro che avevano aderito all’apposito bando si dovevano cercare nominativi, presenti tra i candidati, con i requisiti richiesti dallo Statuto, in possesso di un prestigioso curriculum ed un ricco bagaglio di esperienze e professionalità da mettere a disposizione della Fondazione, al fine di ottimizzare i rapporti tra lo stesso Ente ed il nostro Comune. Purtroppo tali nostri e insistenti appelli sono stati disattesi e si presenta ora una situazione di profondo disagio ed incertezza che non sarà certo superata da eventuali ricorsi e/o dispute legali. Temiamo inoltre che eventuali ricorsi avversi possano compromettere in qualche modo i correnti e proficui rapporti tra la Fondazione ed il nostro Comune che vanno sempre al di là della semplice collaborazione istituzionale, rappresentando un indispensabile riferimento per lo sviluppo economico e sociale della città; per questo chiediamo che un ipotesi di ricorso venga al più presto accantonata. “Ideali in Comune” vuole pertanto manifestare la sua dissociazione nei confronti della scelta fatta nell’occasione invitando l’Amministrazione ad usare una diversa modalità nell’individuazione dei rappresentanti del Comune nei vari Enti ed Associazioni, che deve essere sempre improntata alla scelta delle persone migliori, capaci di offrire la massima collaborazione unita ad una indiscussa e specifica professionalità e competenza per il corretto funzionamento degli Enti nei quali sono chiamati ad operare nell’interesse unico della nostra comunità.”