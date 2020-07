Voli aerei da Levaldigi a Bari confermati anche durante l'inverno: l'annuncio di Ryanair

Ryanair, compagnia aerea numero uno in Italia e in Europa, oggi, 27 luglio, ha annunciato l’estensione del collegamento Cuneo-Bari che, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair, opererà a partire da ottobre con un servizio settimanale (ogni sabato).

I passeggeri italiani possono ora prenotare le loro vacanze fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per tutelare i suoi clienti e i suoi equipaggi.

Per celebrare l’estensione della rotta Cuneo-Bari, Ryanair ha messo in vendita i biglietti a partire da soli € 29,99, per viaggi fino a ottobre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (29 luglio), solo sul sito web Ryanair.com.

“Ryanair - ha detto Chiara Ravara, Head of International Communications della compagnia - è entusiasta di estendere la rotta Cuneo-Bari, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno 2020. I clienti di Cuneo possono ora prenotare voli per Bari fino a marzo 2021.

Per festeggiare l’estensione di questa rotta, operata settimanalmente, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da appena 29,99 euro a tratta per i viaggi di quest’estate, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (29 luglio).

Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com e prenotare oggi il loro viaggio insieme a noi!”.

“In un anno particolare come questo, la conferma del volo su Bari per la stagione invernale ci rende molto felici. - le parole di Anna Milanese, direttore generale Aeroporto di Cuneo - Il turismo incoming verso il nostro territorio ne potrà certamente beneficiare.

Ringrazio Ryanair per la fiducia verso il mercato cuneese, che nel periodo autunno-invernale esprime le sue migliori potenzialità”.