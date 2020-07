Cherasco: gli esplode un pneumatico, camion si rovescia lungo la Sp 662

E’ stato con tutta probabilità dovuto all'esplosione di un pneumatico l’incidente che intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 27 luglio, ha coinvolto un mezzo pesante impegnato a percorrere la Strada Provinciale 662 in territorio di Cherasco.



Il camion, adibito al trasporto di terra, stava percorrendo la parte in discesa dal cavalcavia che in quella tratta attraversa l’autostrada Torino-Savona quando il suo conducente ne ha perso improvvisamente il controllo.



Il mezzo ha prima invaso la corsia opposta, in quel momento fortunatamente sgombra, andando poi a rovesciarsi sulla spalla di terra che affianca la strada.



Sul posto è prontamente intervenuta la Municipale di Cherasco, insieme a un’ambulanza del servizio 118, che ha prestato le prime cure all’autista, condotto poi al pronto soccorso per accertamenti.



Lievi e subito risolti i disagi alla circolazione sul posto.