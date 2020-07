Ruba un telefono cellulare: cuneese denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Alassio

Avevano rubato un telefono cellulare ad un avventore di un bar ad Alassio per poi darsi repentinamente alla fuga.

La scena è stata vista da un uomo, che ha subito avvertito i carabinieri. In quel momento era presente in zona anche un carabiniere cinofilo fuori servizio. I due si sono messi a cercare i giovani ladri, scovandoli in un altro bar, poco distante.

Nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia, che ha preso in consegna i due. Il cellulare è stato recuperato e i ragazzi, uno di Cuneo e l'altro di Carmagnola, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.