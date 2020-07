Sulla Granda la prima vera ondata di calore dell'estate: temperature alte e tanta afa

Da oggi l’alta pressione prenderà possesso dell’Italia portando le temperature oltre la media del periodo per la prima vera ondata di calore di questa estate. Al nord tuttavia, soprattutto sulle Alpi, la calura potrà essere spezzata da passaggi temporaleschi che però non faranno abbassare le temperature.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 27 a domenica 2 Agosto.

Cielo in prevalenza sereno, anche se non mancheranno locali nubi cumuliformi sulle zone alpine, e passaggi di nubi alte legate a perturbazioni sull’Europa centrale. Possibili temporali isolati martedì su Alpi settentrionali e occidentali, nei giorni successivi in prevalenza su zone alpine settentrionali.

Temperature in aumento sia nelle minime che nelle massime, con poche oscillazioni durante la settimana. I valori massimi saranno quasi ovunque in pianura oltre i 30 °C con picchi fino 35/37 °C sulle pianure orientali più probabili nel fine settimana. Minime che saranno superiori ai 20 °C quasi ovunque. L’elevata umidità renderà il clima piuttosto afoso.

Venti che saranno per lo più assenti o deboli a regime di brezza.

