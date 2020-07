Dieta Barf: ecco cosa mettere nella ciotola di Fido

Sebbene la maggior parte delle aziende del pet food fornisca dettagliate informazioni sugli ingredienti contenuti nelle migliori crocchette per cani (molte delle quali sono presenti anche sul nostro sito mitesoro.it ), alcuni padroni preferiscono adottare una dieta casalinga per garantire al proprio animale domestico un’alimentazione sana e bilanciata, che sia appetibile e soprattutto di alta qualità.





Non a caso, gli stessi veterinari concordano sul fatto che per intraprendere un percorso nutrizionale adeguato bisogna tenere conto delle caratteristiche peculiari del proprio cane, come la razza, l'età, il sesso, lo stato di salute generale e l'eventuale presenza di intolleranze o allergie alimentari. Se anche voi avete sentito parlare della dieta Barf ma non sapete esattamente di cosa si tratta né come si pratica, in questo post vi daremo molte informazioni utili al riguardo.





Che cos'è la dieta Barf





Prendersi cura del proprio animale domestico significa fare scelte responsabili volte a tutelare la sua salute e il suo benessere. La più importante riguarda sicuramente l'alimentazione, che dovrebbe garantire un apporto adeguato di energia e nutrienti per prevenire ogni possibile carenza nutrizionale.





A tal proposito, un argomento venuto in auge negli ultimi tempi è quello relativo alla famosa dieta Barf (acronimo di Biologically Appropriate Raw Food), che si basa sulla somministrazione di carne cruda arricchita con verdure e ossa commestibili (ali, dorso e colli di pollo).





Questo tipo di alimentazione viene spesso associata - seppur in quantità ridotte rispetto alla percentuale di carne - ad altri ingredienti come interiora, legumi, frutta, uova, latticini, ed erbe aromatiche per assicurare all'animale una corretta integrazione di vitamine e minerali.





In ogni caso, per impostare una dieta che soddisfi i suoi fabbisogni energetici è necessaria molta dedizione, costanza e la consulenza di un buon veterinario, che saprà indicare lo schema alimentare da seguire in base all'età e allo stato di salute generale del cane.





Anche se all'inizio potrà sembrare difficile, in realtà esiste una regola molto semplice che i promotori della dieta cruda seguono scrupolosamente per preparare le varie pietanze in modo pratico e veloce. Si tratta della cosiddetta formula del 5:1:1, secondo cui ciascun pasto dovrebbe includere cinque parti di carne magra, una parte di interiora e una parte di verdure, frutta o legumi.





Ciò premesso, vediamo più nello specifico cosa dovrebbe contenere la ciotola di Fido e su quali ingredienti puntare per assicurarsi che stia ricevendo tutti i macronutrienti indispensabili per una vita sana e in perfetta salute.





Carne magra





Ricca di proteine e aminoacidi, la carne non dovrebbe mai mancare nella dieta del proprio animale domestico, tanto è vero che nello stesso pet food industriale la componente proteica è spesso presente in quantità predominante rispetto agli altri ingredienti. Questa regola vale anche per la dieta Barf, con la sola differenza che sarà necessario preferire carni magre da servire rigorosamente crude.





Ossa





Come già anticipato, la dieta Barf prevede anche il consumo di ossa e cartilagini, che essendo ricche di calcio e fosforo, aiutano a mantenere in perfetta salute il sistema nervoso e l'apparato locomotore. In alternativa, si possono anche utilizzare le uova intere, i cui gusci rappresentano un'ottima fonte di calcio e oligoelementi.





Frattaglie





Un'altra componente indispensabile della dieta cruda sono le frattaglie, che grazie all'elevato contenuto di vitamine e sali minerali, hanno un buon potere antiossidante e apportano all’organismo anche una significativa quota di proteine, paragonabile a quella della carne di manzo.





Le migliori sono quelle composte da reni, milza, cuore, intestino e cervello, che dovrebbero coprire circa il 15% dell'alimentazione del cane. A tal proposito, gli esperti consigliano di limitare il consumo di fegato che, per quanto sia ricco di ferro e vitamina A, potrebbe comportare diversi problemi a livello intestinale se somministrato in quantità eccessive.





Pesce





Arrivati a questo punto sembra evidente come la componente principale della dieta di un cane siano le proteine, seguite a ruota da altri nutrienti fondamentali, come carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. Tuttavia, un errore molto comune è quello di pensare che la migliore fonte proteica per il proprio amico a quattro zampe sia la carne rossa, quando in realtà lo è anche il pesce.





Oltre a essere molto gradevole al palato, garantisce un equilibrato apporto di Omega 3, calcio e vitamina D, che aiutano a rinforzare le ossa e il sistema immunitario, favorendo al contempo la crescita di un pelo sano e lucido.





Frutta e verdura





Sebbene l'ingrediente principale della dieta Barf sia la carne, è buona norma aggiungere all'alimentazione del cane anche un po' di frutta e verdura. Anche se questi alimenti non sono molto graditi all'animale, in realtà offrono numerosi benefici, a cominciare dall'elevato contenuto di fibre e probiotici che contribuiscono a regolare il transito intestinale e ad aumentare il volume delle feci.