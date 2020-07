Attività outdoor, laboratori, teatro e drive in: appuntamenti davvero per tutti i gusti a Limone Piemonte

Il cartellone eventi di Limone Piemonte prosegue con tante attività all’aria aperta dedicate ai giovani e alle famiglie.

Lunedì 27 luglio un nuovo incontro della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell'arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico: 0171/925281.

Dopo il successo della settimana scorsa, mercoledì 29 luglio torna il laboratorio di cesteria, dove ci si potrà sbizzarrire nella realizzazione degli oggetti più disparati utilizzando le antiche tecniche dell'intreccio sotto la guida esperta di Esteve Anghilante. Dalle 15 alle 18 presso il tendone allestito nel Piazzale Nord. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (tel. 0171/925281).

Giovedì 30 luglio la Croce Rossa di Limone inaugura al Piazzale Nord il “Drive in”, il cinema all'aperto da gustarsi comodamente dai sedili della propria auto. Per l’occasione in serata si potrà guardare il film “Avengers: Age of Ultron”, di Joss Whedon. Nei giorni seguenti previste altre proiezioni: venerdì 31 luglio il film di animazione di Disney-Pixar “Inside Out” e sabato 1° agosto “Colazione da Tiffany”, un classico con l'indimenticabile Audrey Hepburn. Inizio spettacoli previsto per le 21.30; ritiro cuffie e assegnazione parcheggio alle 16 del giorno della proiezione presso il tendone al Piazzale Nord.

Venerdì 31 luglio, dalle 14.30 alle 17, torna l’appuntamento settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171/92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre al pomeriggio, dalle 15 alle 17, ci sarà il consueto appuntamento settimanale dedicato ad approfondire la storia e la cultura limonese. Una visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171/925281).

Sabato 1° agosto dalle 8 alle 11 al centro sportivo Il Fantino bambini e ragazzi potranno approcciare all’arrampicata seguendo i preziosi consigli della guida alpina Alessio Cerrina.

Nel pomeriggio di sabato ci sarà il secondo appuntamento della rassegna “Play Time” del Museo dello Sci Agostino Bottero a cura de La Fabbrica dei Suoni. “A ritmo di carta” è il titolo dell’incontro, in cui i ragazzi dai 6 agli 11 anni potranno imparare a suonare con la carta e a costruire strumenti musicali unici e originali. Dalle 15.30 alle 16.30 al Piazzale Nord, ingresso gratuito. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (tel. 0171/925281).

In serata, invece, torna la Limone Bike Night: 28 km di circuito al calar del sole aperto a mountain bike e e-bike, con aperitivo e vista del tramonto nello spettacolare panorama dei Forti Sabaudi. A fine percorso, polentata nel centro storico. Ritrovo alle 18.30 nel piazzale di Bottero Ski (via Genova 40). Info: www.limone-on.com.

Domenica 2 agosto gli appassionati del trekking potranno andare alla scoperta dei Laghi di Fremamorta in Valle Gesso. Un’escursione all’interno del Parco Naturale delle Meraviglie con una vista spettacolare sulla Serra dell’Argentera, guidati dall’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. L’itinerario prevede un tempo di percorrenza di 3 ore con un dislivello generale di 900 metri. Ritrovo alle 8 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico 0171/925281 o telefonando al 349/4719727.

Sempre domenica, alle 18 Messa e festa patronale di San Pietro presso la Chiesa parrocchiale. Seguirà alle 21 un concerto spirituale corale.