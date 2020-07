Bordighera, meta ideale per una vacanza su misura che offra svago, serenità e sicurezza

Anche nel 2020 la città delle palme si riconferma il “luogo ideale” dove trascorrere le proprie vacanze, grazie all’ampio ventaglio di opportunità e all'attenzione speciale per le famiglie.

Una delle principali attrattive sono le spiagge, sia stabilimenti che lidi liberi, che si estendono con continuità lungo tutto il litorale cittadino, su cui sventola la Bandiera Blu; tra tutte, si possono citare ad esempio quella in zona Rattaconigli e gli scogli di Sant’Ampelio. La prima è perfetta per chi ama ampi spazi per trascorrere con comodità la propria giornata al mare e per chi desidera portare con sè anche il proprio amico a quattro zampe, grazie all’area cani attrezzata. I secondi, amatissimi dai residenti, si trovano innanzi alla chiesetta dedicata al santo.

Qualunque spiaggia si scelga, fondamentale è poterla frequentare in tutta serenità; per garantire la maggiore sicurezza in tema di prevenzione Covid-19 è stata quindi predisposta una cartellonistica bilingue (italiano ed inglese) ed è stato previsto un servizio di controllo a cura della Protezione Civile.

Oltre all'incantevole mare ed alle belle spiagge, Bordighera offre anche arte, spettacoli, musica, cultura e animazione per adulti e bambini. Il calendario degli eventi su tutto il territorio è variegato; tra gli appuntamenti più attesi “Bordighera Summer Fun”, un ricco programma di attività sportive, animazione e baby dance dal martedì alla domenica fino al 13 settembre. Tornerà “Agorà-Arte in Piazza”, che quest’anno vedrà protagonista lo scultore Emiliano Maggi; la rassegna, a cura di Massimo Minnini, della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma con la collaborazione della Direzione Artistica dell’Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo, avrà il suo palco ideale nelle piazzette del paese alto. Ci saranno i concerti d’ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, della pianista e compositrice Veronica Rudian, della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera, dei Lost in Blues; ed ancora “Verso il centro della Via Lattea”, una delle serate di osservazione astronomica in spiaggia, e la settima edizione di “Bordighera Book Festival”.

Il programma completo è disponibile su www.bordighera.it. e comprende anche tutte le indicazioni per effettuare la prenotazione, necessaria per assistere agli eventi; è stato infatti redatto un protocollo di sicurezza che ha definito la capienza degli spazi in cui si terranno le manifestazioni.

Ma non è tutto! Per i più piccini ci sono anche le aree gioco attrezzate cittadine, sanificate ogni sera, e per i più grandi tantissime altre possibilità di svago: i sentieri (il Beodo, i luoghi di Monet, le architetture di Charles Garnier), i giardini e le ville storiche, il Giardino Esotico Pallanca, la Fondazione Pompeo Mariani, il Museo Bicknell…per un’estate serena e sicura in uno dei luoghi più belli del ponente ligure.

(Foto Eugenio Conte)