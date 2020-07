Letteratura e musica: tre serate di spettacolo sulla terrazza del parco del Roccolo a Busca

“Poter presentare a Busca - dice il sindaco Marco Gallo – questa edizione di Carte da decifrare è davvero importante e particolarmente significativo. È quasi come un debutto, anche se la formula di questa rassegna è risultata vincente a partire dalla prima edizione, che fu per Busca un po’ una scommessa. Ora si tratta di ripartire dopo il lockdown anche con la cultura e gli spettacoli di qualità: dare una mano in questo settore, particolarmente colpito dalle conseguenze della pandemia, è per noi un piccolo motivo di orgoglio, perché da sempre crediamo che occorra investire anche in questa direzione. Sono pertanto grato ad Artea che ci consente di tornare al nostro pubblico con tre serate e un programma davvero riguardevole. Aspetto buschesi e visitatori sulla terrazza dello splendido parco del castello del Roccolo per tre sere destinate a lasciare ancora un segno”.



Ad aprire la rassegna giovedì 30 luglio sarà la performance “La congregazione: deliri e delitti dall’America profonda” dello scrittore e autore teatrale Alessandro Perissinotto, accompagnato dalla chitarra di Max Carletti e dalla voce di Silvia Carbotti. Sul palco rivive l’inquietante figura del reverendo Jim Jones, l’uomo che, nel 1978, in un crescente delirio, condusse la sua congregazione, il “Tempio del Popolo”, al più grande suicidio di massa che la storia ricordi: 909 morti e una manciata di scampati.



Venerdì 31 luglio, invece, sarà ospite Fabio Geda con “Storia di un figlio”, reading-concerto sulla vita di Enaiatollah Akbari, rifugiato politico afghano arrivato in Italia da adolescente e protagonista del suo ultimo romanzo. Una storia attraversata e ricomposta dalle note del trombettista Giorgio Li Calzi che suonerà sotto, sopra e attorno al testo, mentre Geda leggerà sotto, sopra e attorno alla musica.



Sabato 1° agosto chiuderà l’edizione 2020 della rassegna lo spettacolo “Le cose che succedono di notte” che vedrà Tiziano Scarpa leggere storie di uomini, alberi, animali che cercano l’amore e la verità tratte dal suo ultimo lavoro “Una libellula di città”. Favole per adulti, in rime baciate, abbracciate, accarezzate, qualche volta accoltellate e strangolate. Storie spassose, a volte drammatiche che si alternano ai brani innovativi e ammalianti della cantautrice e compositrice Debora Petrina.



Gli ingressi

Diverse le opzioni di ingresso agli spettacoli: 6 € per il biglietto intero; 4 € per il ridotto (possessori tessera Abbonamento Musei, visitatori 15-19 anni, studenti universitari con tesserino, visitatori in possesso del biglietto per la visita guidata al Castello e Parco del Roccolo nella giornata dello spettacolo). È possibile sottoscrivere l’abbonamento alle tre serate al costo di 15 €, mentre l’ingresso è gratuito per visitatori 0-14 anni, disabili e accompagnatore.



Dal 23 luglio i biglietti sono disponibili, con una maggiorazione, on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito ticket.it (in link qui sotto) Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta dalle 16.30 al castello del Roccolo, situato in strada Romantica 17 a Busca. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al cinema Lux in via Luigi Cadorna 46. Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito fondazioneartea.org (in link qui sotto) e la pagina Facebook di Fondazione Artea.





Visite guidate al castello del Roccolo

Le perfomance serali saranno precedute, dalle ore 14.00 alle 17.30, da visite guidate al Castello del Roccolo (ingresso a pagamento - info 333 9875841 - info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella musica d’autore. Edificato a partire dal 1831 per volere del Marchese Roberto Tapparelli d’Azeglio come sua residenza estiva, ospitò personaggi illustri quali Silvio Pellico, primi ministri inglesi, il re Umberto I e la regina Margherita. L’edificio scenografico e pittoresco è il risultato armonioso di decorazioni floreali, archi moreschi, merli ghibellini, rosoni, bifore e trifore all’esterno ed affreschi, soffitti a trompe l’oeil e stucchi al suo interno.

Le visite sono a pagamento: intero 5 €; ridotto 3 € (7-14 anni, over 65, possessori di tessera Abbonamento Musei, soci Acli). Gratuito, invece, per under 7, giornalisti con tesserino, disabili con accompagnatore.