Saluzzo, in scena Arte della drammaturga franco-iraniana Yasmina Reza, premio Molière per il teatro

Arte: in scena Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro, Christian La Rosa

Domani martedì 28 luglio alle 21.30 alla ex Caserma Musso (piazza Montebello), Arena FAB dà l'appuntamento finale della stagione teatrale 2019/2020 del Magda Olivero, interrotta a marzo per il lockdown Covid.

Va in scena Arte di Yasmina Reza per la traduzione di Luca Scarlini, la regia di Alba Porto con Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro, Christian La Rosa.

Arte ha portato alla fama internazionale la drammaturga franco-iraniana Yasmina Reza, a cui è valso il premio Molière, uno dei più prestigiosi premi francesi per quanto riguarda il teatro.

Il pubblico assisterà ad una commedia brillante, ironica e dalla scrittura raffinata, dove sono protagonisti Serge, Marc e Yvan, amici di lunga data: un dermatologo amante dell'arte, un ingegnere aeronautico e un rappresentante di articoli di cartoleria.

Serge acquista una tela bianca per l’ingente somma di duecentomila euro, Marc disapprova l’acquisto, mentre Yvan non prende alcuna posizione. Tre amici, tre tipi umani radicati nelle proprie certezze, tre modi diversi di vedere, o non vedere, lo stesso quadro bianco.

Attraverso una riflessione sull'arte contemporanea, lo spettacolo pone così interrogativi universali sul valore delle relazioni e dell'amicizia.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2019/2020 del Cinema Teatro Olivero - Comune di Saluzzo di via Palazzo di città, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Gli abbonamenti della stagione teatrale sono validi per questo spettacolo. Gli abbonati potranno presentarsi direttamente all'area dello spettacolo.

Prenotazione biglietti per lo spettacolo: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it indicando: Nome/Cognome/Città/telefono.

Ingresso 15 euro info: www.cinemateatromagdaolivero.it www.fondazionebertoni.it www.piemontedalvivo.it

