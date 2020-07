Sampeyre, tutto pronto per "Fun Viso": l'evento più alto delle valli del Monviso

Dalla collaborazione tra Sampeyre 365 (rete di imprese che gestisce gli impianti) e Andrea Caponnetto (Agenzia Acca), una proposta per scoprire i paesaggi incontaminati a ritmo di musica: a Pian Camartin (arrivo seconda seggiovia) otto ore di spettacoli dal vivo tra giochi, curiosità e tante canzoni, in tutta sicurezza.

Il capoluogo della valle Varaita torna protagonista dei grandi eventi musicali in quota e lo fa grazie all'intuizione dei nuovi gestori degli impianti di risalita, "Sampeyre 365". Dopo il primo inverno sperimentale, per prendere le misure all'impegno che li attende, in virtù di una convenzione con il Comune per i prossimi 9 anni, il raggruppamento di imprese locali ha pensato ad una serie di iniziative per promuovere i paesaggi incontaminati in cui sorgono le piste da sci e i sentieri del trekking alpino.

Un programma che sarebbe già dovuto partire a inizio estate, ma che è stato inevitabilmente frenato dall'epidemia di inizio anno. Il primo evento di questa "nuova era" si terrà domenica 9 agosto e avrà, come location inedita, Pian Camartin, una conca immersa nel verde all'arrivo della seconda seggiovia. Sarà l'evento più alto dell'estate 2020 nelle valli del Monviso, a quasi 2000 metri: un balcone pittoresco sul Re di Pietra che offrirà refrigerio sotto gli alberi e tintarelle "da copertina" sotto i raggi del sole... con un una colonna sonora tutta da scoprire.

Spiegano i responsabili della Sampeyre 365: «Il titolo dell'iniziativa è "Fun Viso": vuole essere una giornata di musica, adatta ad un pubblico variegato, dalle famiglie agli sportivi, dai giovani ai meno giovani, da gustare nel suggestivo palcoscenico naturale di fronte al Re di Pietra: una location che, ancor più d'estate, rende l'idea della maestosità della montagna-simbolo della nostra valle e che intendiamo valorizzare con le prossime iniziative».

L'evento è stato affidato alla direzione artistica di Andrea Caponnetto, che ha voluto portare in quota una kermesse musicale che abbraccia 70 anni di storia della musica ed è pensata come un flusso radiofonico dal quale "sbucano", a sorpresa, ospiti e momenti di interazione con il pubblico: un format pensato per offrire spezzoni autoconclusivi anche a chi è di passaggio, evitando assembramenti e favorendo le misure legate al distanziamento sociale. Sarà un’intera giornata di ascolto, divertimento e partecipazione, che comincerà alle 10 per concludersi intorno alle 18.

Sarà Tarcisio, con la sua inimitabile porchetta, a solleticare il palato dei presenti con uno stand nei pressi del palco durante tutta la giornata, mentre un chioschetto per bibite, birra e cocktail sarà allestito dalla Sampeyre 365. La partecipazione all'evento è gratuita. Pian Camartin è accessibile a piedi, in bici e con la seggiovia. Per carenza di spazio e nel rispetto della natura non sono previsti parcheggi auto in loco, eccetto disabili.