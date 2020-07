Una terna di spettacoli e tanti appuntamenti nel calendario di Saluzzo Estate

Continuano in sequenza fitta gli appuntamenti di "Saluzzo Estate". Gli spazi spettacolo della ex Caserma Musso (in piazza Montebello) accoglieranno tre importanti momenti del calendario: stasera lunedì 27 luglio Andrea Scanzi "E pensare che c’era Giorgio Gaber” (in collaborazione con Borgate dal Vivo e Occit'amo festival); domani martedì 28 luglio "Arte" per Piemonte dal Vivo (lo spettacolo della stagione teatrale Cinema Teatro Magda Olivero, interrotta dal lockdown) e infine un omaggio, dedicato a grandi e bambini con “La Gabbianella e il gatto” di Assemblea Teatro dedicata al ricordo di Luis Sepulveda, recentemente scomparso.

Quindi si torna con Saluzzo Estate in città alta e nelle frazioni con tanti e diversi appuntamenti. Ecco il calendario

Lunedì 27 luglio alle 21.30 Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab In collaborazione con Festival Borgate dal Vivo ANDREA SCANZI in E pensare che c’era Giorgio Gaber Ingresso € 12 – Primi 342 posti a sedere; ingresso € 8 - Dal posto 343 al post 600

Martedì 28 luglio alle 21.30 Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab “ ARTE” Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2019/2020 del Cinema Teatro Magda Olivero, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Gli abbonamenti della stagione teatrale sono validi per questo spettacolo. È possibile prenotare i biglietti inviando una mail a: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it indicando Nome/Cognome/Città/telefono. Ingresso 15 euro.

Mercoledì 29 luglio alle 21 Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Assemblea Teatro "La Gabbianella e il Gatto" scritto da Luis Sepúlveda (Guanda Editore). Ingresso gratuito.

Venerdì 31 luglio alle 18 Salita al Castello, alla bottega local TASTE' BISTROT Tepore sessions - concertino all'ora dell'aperitivo Gratuito. Prenotazioni: taste.bistrot.eventi@gmail.com

Domenica 2 agosto alle 16 in Salita al Castello alla Bottega local Tastè Bistrot La visita merendera con visite guidate al borgo storico, passeggiando tra i sapori delle Terre del Monviso Biglietto + degustazione. 0 euro.

Prenotazioni: taste.bistrot.eventi@gmail.com

Mercoledì 5 agosto alle ore 21 a Castellar, per il "Cinema all’aperto" il film Dolittle di Stephen Gaghan (2020). Ingresso gratuito