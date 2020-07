Savigliano, ultimo incontro di orientamento universitario dell'Informagiovani

L'Informagiovani di Savigliano, in collaborazione con la Cooperativa Orso e il progetto “Fare rete per il futuro” (finanziato dalla Fondazione CRSavigliano) dopo i due incontri realizzati a supporto degli studenti sul tema dell’orientamento universitario, dà la disponibilità giovedì 30 luglio dalle 15.30 alle 17.30 di accedere – previo appuntamento – all’Informagiovani per una consulenza individuale o per un supporto all’iscrizione ai test di ammissione.

Per prenotare l’appuntamento mandare una mail a informagiovani@comune.savigliano.cn.it o un messaggio su Facebook Savigliano Ig .