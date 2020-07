Tennis: Gaia Margherone del TC Sommariva Bosco finalista al Torneo Open "La Racchetta d'Oro"

Si è fermata solo in finale l'avventura di Gaia Margherone, 18enne del TC Sommariva Bosco, nel prestigioso Torneo Open "La Racchetta d'Oro", svoltosi al circolo Royal Club di Torino e nel corso del quale si sono sfidati atleti e atlete provenienti da tutto il nord Italia.

Margherone ha superato nei quarti di finale la ligure Ginevra Parentini e in semifinale la braidese Rebecca Frant perdendo la finalissima contro la lombarda Samira De Stefano.

Grande tifo, sugli spalti, da parte dei soci del tennis club sommarivese, giunti nel capoluogo piemontese per sostenere Gaia, allenata fin da bambina dal Maestro Nazionale Daniele Demichelis.

Il TC Sommariva Bosco: "Il risultato è importante non solo per Gaia Margherone ma per tutto il circolo e lo staff maestri, che da anni la segue nel suo percorso di crescita, inoltre dal 2018 anche con un progetto di consulenza con l'Accademia di Riccardo Piatti di Bordighera. Gaia Margherone quest'anno è stata anche tra le protagoniste della squadra di Serie C del club sommarivese, insieme a Elena Gobetti, Martina Demichelis, Beatrice Demichelis e Cristina Reviglio. La squadra è "giovane" e punta alla Serie B, già raggiunta dal Club capitanato dal Maestro Demichelis nel primo decennio degli anni 2000."