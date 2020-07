Volley femminile - Bosca S.Bernardo Cuneo e 4FIT – Sport & Fitness: "Insieme per crescere"

La stagione pallavolistica 20\21 segna la nascita della partnership tra Bosca S.Bernardo Cuneo e la palestra 4FIT – Sport & Fitness che ospita le sedute di pesi delle ‘gatte’."Le due realtà, entrambe con sede in via Bassignano a Cuneo, puntano a crescere insieme, gradualmente, attraverso questa collaborazione - spiegano dalla Cuneo Granda Volley.

Il preparatore della Bosca S.Bernardo Cuneo Giorgio Borghi: "Le prime impressioni delle giocatrici sono decisamente positive. La palestra 4FIT è in grado di offrirci tutto il necessario per una preparazione fisica di alto livello, e in particolare in questo momento delicato ci garantisce un’attenzione costante alle corrette misure di distanziamento e igienizzazione".

Luca Costamagna e Jason Doumbe, manager della 4FIT: "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l’unica realtà sportiva cuneese impegnata sul palcoscenico nazionale più prestigioso. Siamo certi che la presenza delle giocatrici della Bosca S.Bernardo Cuneo sarà per la nostra palestra un notevole motivo di richiamo e di stimolo per altri sportivi cuneesi di alto livello".

4 FIT

La palestra 4FIT ha festeggiato il primo anno di attività nello scorso mese di maggio; titolare della struttura è una società composta da Luca Costamagna e Jason Doumbe, che si occupano della gestione operativa, Mirella Basso e Paola De Angelis. Attualmente sono sette i Fitness Tutor in forza alla palestra, cui si aggiungono gli istruttori dell’area corsi e cinque receptionist, per un organico destinato in prospettiva a arricchirsi ulteriormente in qualità e in quantità. 4FIT si propone come una palestra per il fitness e il wellness a 360 gradi: oltre alle sale attrezzi e fitness, che ospitano anche corsi di vario genere, non manca infatti un’area dedicata al recupero con sauna, doccia emozionale e grotta. In grande crescita l’offerta incentrata sulla preparazione atletica, e proprio in questa chiave è da leggersi la partnership con Cuneo Granda Volley. 4FIT punta infatti a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel capoluogo per la preparazione atletica all’attività agonistica.