Volley giovanile: Cuneo, Nicola Agapitos convocato in Nazionale Allievi

Ancora un riconoscimento rilevante per il settore giovanile di Cuneo Volley.

Nicola Agapitos, atleta Under 17 della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo, è stato selezionato per lo stage della Nazionale Allievi in programma a Bracciano, presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle, dal 22 agosto al 3 settembre

I giocatori si alleneranno sotto la supervisione dello staff composto da coach Monica Cresta, dal 2° allenatore Daniele Morato, dal preparatore atletico Fabrizio Ceci e dal fisioterapista Francesco Saverio D’Urso.

Il responsabile del settore giovanile di Cuneo Volley Daniele Vergnaghi: "Questa convocazione ci rende molto soddisfatti, ogni riconoscimento ottenuto dai ragazzi è il risultato di un grande lavoro da parte dello staff in palestra. Il metodo di lavoro del settore giovanile cuneese è molto apprezzato e ben riconosciuto. Un’ottima opportunità per Nicola e per tutto il movimento".