"Questa è la montagna che amiano, quella autentica": coppia di Milano innamorata delle Alpi cuneesi

Un'uscita di Meridiani Montagne dedicata alle Alpi cuneesi, almeno 10 anni fa. E la decisione di provare ad esplorare quelle cime così poco conosciute fuori regione.

Loro sono di Milano, Marco e Cristina, soci del CAI, appassionati di montagna, grandi camminatori. Ma qui, a scoprire le Marittime, non ci erano mai stati e nemmeno le avevano mai prese in considerazione.

Fino a quando leggono quell'inserto e decidono di spingersi fino a qui. E qui, da allora, tornano ogni anno, d'estate e d'inverno.

Li abbiamo incontrati alla Bassa del Druos, sopra i laghi di Valscura, impegnati in uno splendido percorso verso il Malinvern, per poi ridiscendere a Terme di Valdieri, da dove erano partiti.

Conoscono e hanno già percorso decine e decine di sentieri, in tutte le vallate del Cuneese, anche con le ciaspole. Sono affezionati al gruppo Facebook che racconta "Lo splendore dei monti e delle valli della provincia di Cuneo", tramite il quale hanno anche fatto qualche amicizia.

"Qui abbiamo trovato l'autenticità che cerchiamo e che, secondo noi, in altre zone alpine non esiste più. La montagna come business non ci interessa. Ci è capitato di arrivare in un rifugio e di scoprire che il rifugista dove avevamo dormito la notte prima avesse chiamato per chiedere se eravamo arrivati. Un'attenzione e un rispetto per gli escursionisti che amiamo tantissimo e che ci fa sentire sempre a casa. Oltre al fatto che le montagne cuneesi sono bellissime. Per questo torniamo qui da dieci anni e continueremo a farlo!".