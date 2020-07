Corsa in montagna, i gemelli Dematteis: "Contenti di essere tornati nel Cuneese, grazie alla Sportification" (VIDEO)

Il "Manuale della corsa e della camminata in montagna", scritto da Laura Avalle insieme ai fratelli Bernard e Martin Dematteis, andrà in stampa a fine settembre ed è stato presentato in anteprima nella Sala Vercellotti dell’ATL del Cuneese nel pomeriggio di lunedì 27 luglio.

Presenti in sala, naturalmente, i gemelli di Rore di Sampeyre, fuoriclasse della disciplina a livello internazionale, da poco tempo portacolori ufficiali della fossanese "Sportification" e quindi ancora di più ambasciatori del territorio cuneese.

Martin e Bernard al termine della conferenza stampa in ATL