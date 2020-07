Alba, operativa la nuova pista: da oggi l’elisoccorso atterrerà in viale Artigianato

E’ operativa da oggi, martedì 28 luglio, la nuova pista di atterraggio dell’elisoccorso che l’Amministrazione albese ha realizzato nell’area di viale Artigianato, in una zona prossima all’uscita di corso Asti della tangenziale cittadina.



Nella serata di ieri, lunedì, l’infrastruttura terminata nelle scorse settimane con la definitiva bitumatura e le ultime opere di rifinitura, è stata ufficialmente inaugurata con un volo di prova partito da Torino e atterrato nel nuovo spazio intorno alle 22, così da testare il sistema di illuminazione previsto per consentirne anche l’utilizzo notturno, in sostituzione dell’area che negli scorsi anni era stata ricavata presso il campo 3 del complesso sportivo "Coppino".



A salutarne il varo i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, con in testa il sindaco Carlo Bo, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio e i consiglieri comunali Alberto Gatto e Claudio Tibaldi, insieme al vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti, che ha impartito la benedizione dell’area, al sindaco di Monticello d’Alba Silvio Artusio Comba in rappresentanza dei sindaci del Roero, al vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Francesco Cappello, ai massimi rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine e a quelli delle associazioni di soccorso, col presidente del locale Comitato della Croce Rossa Italiana Luigi Aloi e numerosi volontari.



Nel ricordare l’iter che ha portato alla realizzazione del sito, l’assessore Massimo Reggio ha messo l’accento sul carattere strategico della sua localizzazione, che, "facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con la tangenziale, assume un’importante valenza non solo per la nostra città, ma per un’ampia porzione di territorio prossimo ad Alba".



La nuova piattaforma albese si affianca a quella ora operativa presso il nuovo ospedale "Michele e Pietro Ferrero", anche se, così come già in precedenza, i collegamenti da essa garantiti non guardano ovviamente solo a Verduno, puntando perlopiù ad accorciare le distanze di percorrenza soprattutto verso altri importanti presidi di riferimento dell’area, quali quelli della "Città della Salute" di Torino e quello dell’Aso "Santa Croce" di Cuneo.



Col suo varo viene definitivamente abbandonata la pista di atterraggio da anni operante in zona H, dove sono già partiti i lavori con i quali l’Amministrazione punta a realizzare due nuovi impianti sportivi – un campo da basket regolamentare e un campo da beach volley, entrambi recintati e illuminati per l’utilizzo serale – a servizio della cittadella degli studi.