Artesina: domenica 2 agosto concerto benefico in memoria di Pino Catalano

L'associazione turistica Pro Loco di Frabosa Sottana organizza per domenica 2 agosto alle 10.30 il secondo concerto dedicato a Pino Catalano, scomparso nel 2018; l'evento, a carattere benefico, è in programma ad Artesina, sulla superficie del piazzale Quarti (ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-contagio).

A suonare in memoria di una delle figure più rappresentative di sempre della borgata alpina sarà la Mondovì Band, che eseguirà brani classici, pop, jazz e colonne sonore, impreziositi dalla voce di Alessia Astesana.

La banda musicale di Mondovì, nata nel lontano 1921, è composta da circa 50 elementi e dal 2004 è diretta dal maestro Maurizio Caldera, coadiuvato dal vice-maestro Alessio Mollo. La band propone ormai da tempo un repertorio di grande qualità, pur essendo composta per la maggior parte da musici non professionisti e da molti giovani che hanno frequentato i corsi della scuola di musica della banda.

"Desidero ringraziare per la collaborazione l'amministrazione Comunale, l'Artesina spa e l'amico Sergio Ferrando dell'hotel Marguareis, che si sono dimostrati molto disponibili nel sostenere questa iniziativa - ha asserito Paolo Voarino, presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana -. Ci auguriamo che sia una bella giornata di sole accompagnata da buona musica e allegria, in modo da ricordare nel migliore dei modi Pino Catalano; per noi è un onore e un piacere commemorare un grande uomo che tanto ha dato al nostro territorio. Ricordare le persone che hanno lasciato un segno nella nostra comunità è fondamentale perché la stessa continui a vivere e a svilupparsi; partecipare insieme al concerto sarà il modo migliore per testimoniare la vicinanza a Pino e alla sua famiglia".

Nel corso della giornata saranno raccolte offerte da donare in memoria di Pino Catalano alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro). Per l'occasione, inoltre, l'hotel "Marguareis" proporrà un menù speciale a prezzo fisso (gradita la prenotazione allo 0174/242252). Per ulteriori dettagli, telefonare al 339/5928256

PINO CATALANO - Nato a Valledolmo, in provincia di Palermo, l'11 luglio 1945, e trasferitosi nei primi anni Cinquanta a Castagnole delle Lanze (Asti), dove è cresciuto e ha lavorato per anni in un mobilificio, approda ad Artesina agli albori della sua costruzione a metà degli anni Settanta, occupandosi dapprima della gestione di un ristorante, poi lavorando come operaio edile, sino a diventare un dipendente dell'Artesina SpA, per la quale ha prestato servizio per oltre due decenni. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia nella sua Artesina, dove per 45 anni ha anche svolto manutenzioni e supporto per i condomini. Per passione e difesa degli ideali che portava, ha rivestito per anni il ruolo di guardia giurata ittica e ambientale volontaria. Purtroppo nell'estate del 2018 un brutto male lo ha strappato all'affetto dei suoi cari.