A partire da oggi, martedì 28 luglio 2020, l’elisoccorso del 118 può nuovamente effettuare atterraggi diurni e notturni presso gli impianti sportivi di viale Madonna Fiori.

Il via libera è arrivato dopo la prova effettuata nella serata di ieri. La piazzola di atterraggio, costituita dal campo di calcio a sette, era stata interdetta a causa dei lavori per il rifacimento in materiale sintetico del manto erboso.