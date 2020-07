Ferraccio Franza al vertice della Delegazione dell’Accademia italiana della Cucina, di Cuneo, Saluzzo e Bra

Dopo il suo settennato a capo della Delegazione di Cuneo-Saluzzo-Bra dell’Accademia italiana della Cucina, Ermanno Mauro ha passato il testimone a Ferruccio Franza nella prima conviviale seguita al forzato lockdown dei mesi precedenti per l’emergenza sanitaria.

“Dopo un certo numero anni è salutare dare le dimissioni ed io sono molto felice di consegnare la Delegazione nelle mani di Franza - afferma Mauro - Credo di aver costruito in questi anni un gruppo coeso, motivato, rappresentativo di un vasto territorio della Granda, che ama condividere il piacere della convivialità e della buona tavola, scoprendo ricette e menù in delle diverse tradizioni la cui tutela e valorizzazione sono tra le finalità della nostra Istituzione, fondata nel 1953 a Milano da Orio Vergani e riconosciuta quale "Istituzione Culturale" della Repubblica".

La consegna della campana istituzionale a Pradleves all'Albergo La Pace, dopo la visita alla Cooperativa La Poiana.

Ferruccio Franza, sposato con Cinzia, insegnante, papà di Luca laureando in turismo, management e cultura, lavora in ambito bancario da quasi 30 anni, ed è vice direttore generale della Banca di Caraglio.

“L’appartenenza ad una banca del territorio mi ha fatto avvicinare all’Accademia Italiana della Cucina che ha nelle proprie delegazioni l’espressione dei territori di appartenenza. La delegazione di Cuneo-Saluzzo opera in un vasto territorio che comprende tutto il cuneese, il saluzzese ed il braidese, con lo scopo di promuovere e far conoscere quegli esercizi che offrono una seria garanzia del rispetto e dell’osservanza della tradizionale e caratteristica cucina nazionale, regionale e locale".

Da quanto tempo è in Accademia?

"Il mio ingresso risale al 2009 ed al riguardo vorrei citare alcune persone che mi hanno accolto e che sono state importanti, rappresentando per me motivo di accrescimento culturale: Pier Bordiga, Guido Bonino, Francesco Bonamico ed Ermanno Mauro.

Proprio Ermanno mi ha spronato nel raccogliere il suo testimone come Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per la delegazione di Cuneo-Saluzzo, un testimone “pesante” per ciò che Ermanno ha saputo fare e creare. Sono stato nominato Delegato dalla sede di Milano in data 2 marzo 2020, una data che non potrò dimenticare soprattutto perché collocata all’interno dell’emergenza sanitaria Covid-19 ma che è servita di ulteriore stimolo per guardare avanti con convinzione e fiducia”.

Oggi la delegazione cuneese conta 22 Accademici. Quale il programma futuro?.

"Con l’aiuto di tutti i miei amici Accademici, vorrei dare risalto al nostro territorio, valorizzandone le materie prime che lo contraddistinguono , abbinando alla cucina la cultura e la storia dei prodotti delle nostre valli, delle nostre montagne e della nostra pianura. I prodotti coltivati con sacrificio e grande competenza dai nostri contadini, rivisitati in cucina dagli amici ristoratori che amano il territorio e lo vogliono valorizzare, le nostre eccellenze che trovano apprezzamento in Italia, nel mondo e sono per noi motivo di orgoglio. Vigileremo su tutto ciò per essere custodi e promotori della nostra tradizione”.

Oltre la conviviale di Pradleves, dove si è ufficializzato il passaggio di consegne, la seconda conviviale post lockdown si svolta sabato 25 luglio a La Meiro di Castelmagno, dove ha trionfato il vero Castelmagno d'autore.