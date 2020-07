Cherasco, tampona il furgone che la precede: ragazza braidese in gravi condizioni (FOTO)

Elitrasportata all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, non si conosce al momento la prognosi emessa dei sanitari per la ragazza braidese che – poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 28 luglio – è andata a tamponare un furgone che la precedeva mentre entrambi percorrevano il tratto di via Langhe a Cherasco (Provinciale 661).



La Fiat Punto condotta dalla ragazza e il furgone Dacia con a bordo il solo conducente procedevano in direzione Bra quando la giovane – forse per una svista o abbagliata dal sole – non si è avveduta in tempo utile che il mezzo che la precedeva si era fermato a centro strada per svoltare in una strada laterale.



Ne è seguito uno scontro particolarmente violento, nel quale la giovane ha riportato ferite giudicate serie dai sanitari dell’équipe 118 giunta poco dopo sul posto insieme a pattuglie della Polizia Municipale di Cherasco e dei Carabinieri di Bra.