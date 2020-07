Domani giornata chiave per il futuro degli stabilimenti Mahle piemontesi: Saluzzo e La Loggia attendono l'acquirente

Si conoscerà con ogni probabilità domani, mercoledì 29 luglio, il nuovo acquirente che avrà l'intenzione di rilevare gli stabilimenti Mahle di Saluzzo e La Loggia. La trattativa sarebbe a una svolta, ma i sindacati preferiscono la prudenza.

Si terrà alle 18 in videoconferenza dove saranno presenti le sigle di Fim, Fiom e Fismic collegati in videoconferenza con il Mise dalla sede della Regione. Al tavolo, seppur virtuale, saranno presenti i vertici Mahle, la Regione con l'assessorato alle politiche del Lavori, le sigle sindacali dei metalmeccanici con le rappresentanze di stabilimento, il ministero dello Sviluppo Economico e i possibili nuovi compratori.

L'incontro si sarebbe dovuto tenere una settimana fa, mercoledì 22 luglio. Le cause dello slittamento sono da riferirsi, probabilmente, a messe a punto del piano che verrà presentato in videoconferenza.

La Mahle il 23 ottobre dello scorso anno dichiarava di voler chiudere gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia perché operanti in un mercato “non più competitivo”, quello della produzione di pistoni per il mondo diesel.

L’indomani si apriva la procedura di licenziamento collettivo per circa 450 dipendenti (209 a Saluzzo e 243 a La Loggia). Una lunga trattativa con un braccio di ferro prolungato tra sindacati e azienda: licenziamenti sospesi a fine novembre per 30 giorni dopo l’incontro al Mise che allungano i tempi utili per trovare una risoluzione a inizio febbraio. Poi un secondo tavolo al Mise a fine gennaio che porta al ritiro dei licenziamenti con l'attivazione di un anno di cassa integrazione straordinaria e nomina di un advisor proveniente dalla svedese Ural Mercury che si è occupata di valutare le possibilità di reindustrializzazione del sito.

Il resto è storia recente: l’emergenza sanitaria legata al coronavirus si è abbattuta sul paese a partire da fine febbraio. Proprio quando i lavoratori terminavano la produzione prima di chiudere i battenti ed entrare in cassa per 12 mesi. Diversi lavoratori sono entrati in mobilità volontaria prima che si attivasse il blocco dei licenziamenti a partire dal 17 marzo nel decreto Cura Italia. Le maestranze saluzzesi restano attualmente circa 170.

Nei giorni scorsi sono arrivate dichiarazioni politiche relative ad una "svolta" nella vertenza. Ma al momento tra gli attori in causa regna la prudenza. Nè su chi potrebbero essere gli attori interessati, nè con quale strategia aziendale si inserirà nei nuovi plessi e in quale ambito di mercato si inserirà.

Quello che è certo è che la giornata di domani potrebbe determinare un passo avanti nella vertenza che da mesi non ha ancora trovato una risoluzione per le due realtà interessate.