Rimedi naturali per togliere la tinta dai capelli

I capelli per le donne sono molto importanti. La pettinatura e il colore giusto possono veramente fare la differenza, permetterci di cambiare se lo vogliamo, di acquisire maggiore fiducia in noi stesse.

Certo a volte siamo tentate di sperimentare un nuovo look per cui andiamo dal parrucchiere speranzose di poter cambiare e vederci in un nuovo modo. Non sempre però quello che è il nostro pensiero trova riscontro nella realtà e magari la tinta che abbiamo scelto non ci piace. Come fare in questo caso?

Scopriamo ora alcuni rimedi naturali per togliere la tinta senza fare ricorso a trattamenti chimici devastanti per la struttura del capello.

L'olio caldo

Se la tinta che abbiamo fatto proprio non ci piace, possiamo provare a toglierla con l'olio caldo.

L’olio d’oliva ha proprietà idratanti molto utili per trattare i capelli. Scaldandolo lo si potrà adoperare per eliminare poco per volta la tinta e al contempo idratare la chioma.

Per usare questo rimedio naturale riempite una pentola con due tazze di acqua e due tazze di olio di oliva. Ponete sul fuoco e fate scaldare. Badate che il preparato non sia troppo bollente per cui nel caso fate raffreddare.

Lavate bene i capelli eliminando l’acqua in eccesso e applicate il preparato a base di olio di oliva sui capelli dalle radici alle punte. Avvolgete con un asciugamano e tenete in posa un’ora. Trascorso il tempo sciacquate con acqua tiepida. Potrete notare che la tinta avrà scaricato di molto.

L'aceto

Anche l'aceto può essere un rimedio naturale utile per rimuovere la tinta che non piace poco per volta dai capelli. Mescolato all'olio di oliva aiuterà a creare un composto idratante. Per preparare la miscela dovrete versare in un ampio contenitore 500 ml di aceto e 500 ml di olio di oliva. Mescolate bene e tenete da parte.

Lavate i capelli con lo shampoo e dopo averli pettinati applicate il preparato a base di aceto al posto del balsamo. Lasciate in posa per 5 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Questo procedimento va ripetuto ogni volta che si lavano i capelli. In questo modo dopo diversi lavaggi il colore verrà via.

L'aspirina C

Un altro rimedio naturale efficace per togliere la tinta che non piace dai capelli è l'Aspirina C. Ci riferiamo alle compresse di aspirina effervescente con vitamina C. Questo rimedio è molto semplice e può aiutare a schiarire i capelli di due toni senza danneggiare il colore naturale. Non funzionerà però in caso di tinte che contengono ammoniaca.

Per togliere la tinta con l'Aspirina C dovremo sciogliere tre compresse in un bicchiere di acqua, versare il liquido ottenuto in un flacone di shampoo e usarlo ogni volta che si lavano i capelli. Ciò va fatto almeno per sette giorni. Solo allora si potranno vedere i risultati desiderati