Se Intesa raggiunge il 66% il cda di Ubi decadrà

La decisione della Consob di concedere due giorni in più a Intesa San Paolo per raccogliere sul mercato le azioni di Ubi Banca lascia intendere che l’acquisizione è in dirittura d’arrivo.

La scadenza dell’offerta pubblica di acquisto e scambio, fissata inizialmente per oggi, martedì 28 luglio, si concluderà dunque soltanto giovedì il 30 luglio.

Un motivo in più per Intesa per essere ottimista sulla buona riuscita dell'operazione, che gli analisti danno ormai per scontata.

Se – come tutto lascia supporre – l’adesione supererà il 66,67% Ubi sparirà e anche in questo caso, come già successo con le Casse di Risparmio di Saluzzo e Bra dopo l’incorporazione da parte di Bper, cesserà dalle sue funzioni il consiglio di amministrazione.

Due sono i cuneesi che ne fanno attualmente parte, designati dalla Fondazione Cuneo nell’aprile dello scorso anno: l’ex presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, e la docente universitaria Francesca Culasso, di origini scarnafigesi.

È una settimana cruciale, quella in corso, per il risiko bancario che anche in provincia di Cuneo è destinato a rimodulare la presenza delle banche sul territorio.

Frattanto, da venerdì sono state definitivamente ammainate le insegne delle Casse di Risparmio di Saluzzo e Bra per far posto a quelle nuove di Bper.