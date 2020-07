Venerdì si proietta al parco "La Pinetina" di Cuneo “Le invisibili”, il film di Louis-Julien Petit

Venerdì 31 luglio è in programma, presso il parco “La Pinetina”, in via Bongioanni (angolo via Riberi) a Cuneo, “Le invisibili”.

Si tratta di un appuntamento inserito nella rassegna “Cinema sotto le stelle”.

"Abbiamo scelto film che aiutano a riflettere sulla complessità dei rapporti tra le persone - spiegano i promotori - le difficoltà ed i pregiudizi che sovente li rendono difficili".

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme” che comprende altre attività che coinvolgono persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo: Laboratorio teatrale, Laboratorio di cucina, Uscite del sabato per visitare mostre, luoghi d’arte, Karaoke.

Le scorse settimane il maltempo ha impedito alcune proiezioni in programma, che saranno recuperate in agosto.

"Proviamo ancora a ritrovarci nel parco rispettando distanziamento e tutte le norme per godere degli spettacoli in sicurezza. - aggiungono gli organizzatori - Per l’ingresso e per spostarsi nel parco è necessaria la mascherina.

Gli spettatori potranno toglierla quando si saranno accomodati sulle proprie sedie. L’ingresso è gratuito, i posti numerati e distanziati, saranno utilizzati fino ad esaurimento.

Si consiglia di accedere con buon anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni".

“Le invisibili” è il film di Louis-Julien Petit, con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noèmie Lvovsky, Dèborah Lukumuena, Sarah Suco. Durata 102 minuti.

Protagoniste sono quattro assistenti sociali di un centro diurno che assiste donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo di loro assistite, abituate a vivere in strada.

Violando ogni regola ed incappando in una serie di equivoci, riusciranno a dimostrare, contro l’incapacità della società moderna di aiutare i più fragili, che la solidarietà femminile può fare miracoli.

Il progetto è organizzato dall’Associazione "MenteInPace", in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale di Cuneo, la Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Cooperative sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura e Consulta Giovanile Cuneo, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed sostegno di Fondazione CRC.