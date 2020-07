Mondovì, il consigliere di Ideali in Comune Giancarlo Battaglio chiarisce: “Sulla nomina in Fondazione nessun attacco personale…avremmo gradito una candidatura al femminile”

Ha suscitato un vespaio di polemiche il comunicato stampa del Gruppo civico “Ideali in Comune”, che a firma del consigliere comunale Giancarlo Battaglio nelle scorse ore ha espresso amarezza e dissenso verso la scelta di proporre Gabriele Campora a membro del Consiglio Generale della Fondazione CRC. Polemiche che hanno costretto lo stesso Consigliere comunale e il direttivo del Gruppo che sostiene il Patto Civico a un nuovo intervento chiarificatore:

Al fine di evitare errate ed inutili speculazioni circa il comunicato stampa trasmesso a nome di “Ideali in Comune”, il consigliere comunale Giancarlo Battaglio, unitamente al direttivo dello stesso Gruppo Civico, precisano quanto segue con preghiera di darne diffusione:

“Il Comunicato non vuole assolutamente rappresentare un atto di accusa rivolto alla persona del Sindaco o ad altro membro dell’Amministrazione e ancor meno alla loro professionalità, ma esprime una precisa presa di posizione politica circa il nominativo proposto per il Consiglio della Fondazione CRC, stanti anche le riserve che prima del provvedimento di nomina erano emerse anche da altre parti. Avremmo gradito che si discutesse su una eventuale candidatura al “femminile”, nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento in tema di quote rosa.

Si ribadisce il rammarico per il sorgere di un contenzioso con la Fondazione che potrebbe avere ripercussioni negative sui rapporti tra la stessa ed il nostro Comune. Ideali in Comune rivendica fermamente il proprio diritto di critica, nella convinzione che un onesto confronto politico possa avere come naturale conseguenza quella di favorire la creazione di un clima più sereno e soprattutto costruttivo.

Invito pertanto le parti a leggere attentamente e integralmente il comunicato per evitare interpretazioni distorte rispetto a quanto avevamo in animo di trasmettere, sperando di avere fatto doverosa chiarezza sul suo contenuto che mai deve essere interpretato come un attacco alle persone, ma come precisazione su un argomento di vitale importanza per il nostro Comune.”