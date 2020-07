A Santo Stefano Belbo, Selena "Nene" Colla spegne 100 candeline!

Selene Colla, detta Nene, è nata a Santo Stefano Belbo il 20 luglio 1920, nell’anno in cui sono terminati i lavori di costruzione della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Prima di quattro figli, ha sempre lavorato nella tabaccheria di famiglia e accudito le due sorelle e il fratello più giovani, con i quali realizzava bottoni rivestiti in tessuto per le sarte.