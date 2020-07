A Dronero, la provinciale 422 chiusa per lavori sulla rete idrica

A causa di lavori urgenti sulla rete idrica del comune di Dronero, la strada Provinciale 422 resterà chiusa per entrambi i sensi di marcia il giorno 30.07.2020 dalle ore 6 alle ore 20 circa.

Il transito dei mezzi pesanti in arrivo da Caraglio sarà deviato dalla rotonda tra la S.P. 422 e via Sabrina e Jessica in direzione Busca, con preavviso di cartellonistica sulla rotonda del Filatoio di Caraglio, mentre per i mezzi provenienti dalla Valle Maira sarà deviato dalla rotonda di Piazza XX Settembre sulla strada Provinciale 24 direzione Busca

Il transito dei veicoli in arrivo da Busca direzione Caraglio sarà deviato in via Torino, piazza Manuel, via XXV Aprile, ponte nuovo e rotonda viale Stazione

Il transito dei veicoli in arrivo da Caraglio in direzione Busca – Valle Maira sarà deviato in via Confraternita, via Montegrappa e via Torino con presenza di personale al fine di garantire un senso unico alternato