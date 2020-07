Cuneo: intitolata a Mario Chiarle la sede dell'associazione donatori sangue Michelin

Purtroppo Mario ci ha lasciati il 31 marzo per il Covid-19 e non siamo nemmeno riusciti ad accompagnarlo per il funerale al suo paese di origine, San Donato di Mango, ed avvenuto in forma strettamente privata come previsto dalla legge. Il suo legame con l’Associazione non poteva però passare inosservato tanto la sua vita è stata legata ai Donatori Sangue Michelin! Infatti fu tra i Fondatori dell’Associazione nel lontano 1967 e fino al Febbraio scorso ne è stato Consigliere oppure Probiviro. Questo impegno ha significato concretamente aver contribuito a portate il numero dei Donatori Sangue Michelin da poche decine di quel periodo ai 1700 attuali! Non da meno è stata la sua disponibilità di Donatore arrivando ad effettuare ben 201 Donazioni.