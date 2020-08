Una borraccia pubblicitaria come gadget estivo

L'estate è ormai arrivata e tutti attendono con impazienza giornate di sole e piacevoli serate. Stai cercando l'oggetto promozionale perfetto da regalare durante l'estate? Scegli una borraccia personalizzata, colorata, pratica e rispettosa dell'ambiente. A lungo considerata un accessorio da campeggio o da escursionismo, la borraccia sta diventando sempre più popolare nella vita di tutti i giorni. Puoi riempirla con acqua, succo di frutta, tè o caffè se è progettata per mantenere il calore. Dalla borraccia sportiva in plastica alla borraccia isotermica, passando per il modello in acciaio inossidabile o per quello in alluminio, fino ad arrivare a quello in vetro, la scelta di borracce personalizzabili è la soluzione ideale per pubblicizzare il tuo brand. Che sia per un'escursione, un allenamento o durante la giornata lavorativa, la borraccia è un compagno essenziale per rimanere idratati. Leggere, resistenti e riutilizzabili, le borracce ti consentono di trasportare le tue riserve d'acqua in tutte le tue attività.

Perché una borraccia personalizzata è il gadget ecologico dell'estate?

L'uso di una borraccia è ecologico, economico e salutare. Ecologico perché non partecipi più al disastro generato dalle bottiglie di plastica e dalle lattine. Una borraccia può essere riempita all'infinito, non produce rifiuti e se ti prendi cura di lei ti durerà per anni. La borraccia è economica

perché non dovrai più acquistare le bottiglie di plastica, sia in negozio che al distributore. Con la tua borraccia, puoi prendere l'acqua, ma anche tutte le tue bevande preferite. Una buona borraccia può rappresentare un piccolo investimento ma pagherà rapidamente. Infine, la borraccia è più sana delle bottiglie di plastica. Perché la plastica contamina l'acqua o qualsiasi altra bevanda posta nella bottiglia. Se non vuoi più bere sostanze inquinanti, scegli la borraccia!





Il logo della tua azienda sulla borraccia ti darà grande visibilità

Se desideri personalizzare una borraccia hai l'imbarazzo della scelta, infatti questi contenitori vengono realizzati in diversi colori. Dal bianco al trasparente ai colori sgargianti: ce n'è per tutti i gusti! Scegliendo una borraccia con un colore attraente e allegro combinato con il tuo logo, assicurerai immediatamente un'associazione positiva. Le borracce sono utili per placare la sete durante le escursioni, lo sport o il lavoro. Le loro dimensioni pratiche garantiscono sempre uno spazio disponibile nella borsa. Grazie a una borraccia personalizzata, il tuo logo o il tuo marchio saranno visibili nei luoghi più diversi. Il rispetto per l'ambiente, come dicevamo prima, è un argomento molto importante e personalizzando una borraccia, farai capire che anche a te interessa un futuro sostenibile. Inoltre, anche i tuoi clienti o colleghi di lavoro più attenti all'ambiente saranno contenti di questo dono.

Meglio una borraccia personalizzata in acciaio inox, in alluminio, in plastica o in vetro?





La borraccia in acciaio inossidabile

Una borraccia di design in acciaio inossidabile è di gran lunga la più consigliata dagli operatori sanitari in termini di qualità. In effetti, questo prodotto in acciaio inossidabile è facile da pulire e allo stesso tempo resiste a temperature estreme. Nessuna migrazione del materiale nel liquido da ingerire deve essere temuta, a differenza di una normale bottiglia d'acqua di plastica. La borraccia in acciaio inossidabile è consigliata per attività sportive, ad esempio l'escursionismo.

La borraccia in alluminio

La borraccia in alluminio è molto leggera, economica e anche resistente. La borraccia di alluminio ha anche tutte le qualità necessarie per il trasporto dell'acqua potabile su lunghe distanze. Ultra resistente agli urti è più resistente anche a gusti e sapori a differenza di altre borracce.

La borracccia di vetro

Il vetro è un materiale che è sia trasparente che inerte. Pertanto, oltre ad avere la possibilità di vedere il contenuto della bottiglia, non dovrai preoccuparti dei rischi di attacchi chimici o dannosi per la salute. La borraccia di vetro è consigliata per chi lavora in ufficio.

Borraccia di plastica

Una borraccia di plastica è particolarmente forte e resistente agli urti. Può anche essere disponibile in diversi colori ugualmente attraenti. Sono leggere e possono accompagnarti ovunque.

Tutte le borracce personalizzabili in plastica sono prive di BPA o Bisfenolo-A. Sono fatti di Tritan.

Il Tritan è inoltre più ecologico delle bottiglie di plastica monouso e grazie alla sua leggerezza è ideale per ogni genere di attività sportiva o campeggio.

Le borracce stanno sempre più prendendo piede nell'utilizzo quotidiano e rappresentano l'alternativa green e trendy alle ormai anacronistiche bottigliette di plastica. Sono infatti, indicate per le scuole, le società sportive e le aziende per la loro praticità e soprattutto per il loro basso impatto ambientale. La borraccia è un gadget essenziale non solo in estate ma anche durante il resto dell'anno.