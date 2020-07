Cuneo: procedono i lavori per la nuova Scuola dell’Infanzia nel quartiere San Paolo

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia nel quartiere San Paolo. Conclusi gli interventi strutturali, sono in corso i lavori relativi a pavimenti, rivestimenti e impiantistica.

La scorsa settimana si è svolto un sopralluogo sull’area con i progettisti, la ditta incaricata e gli uffici tecnici del Comune per verificare lo stato dei lavori e concordare la scelta dell’arredo interno, che non sarà ordinario, ma frutto di un attento studio legato alle funzioni della nuova scuola.

“ Sarà una scuola di eccellenza, concepita sia dal punto di vista didattico che edilizio con criteri di eccellenza dal punto di vista edilizio, strutturale antisismico e di contenimento dei consumi energetici, criteri che rispondono pienamente ai principi di sostenibilità sociale e ambientale che fanno parte del Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile Cuneo 2030 che si basa sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 ” spiegano gli Assessori comunali Franca Giordano e Mauro Mantelli .

Costruito a lato dell’attuale Centro Commerciale, il nuovo edificio scolastico è realizzato su un unico piano, senza alcun dislivello e quindi con accessibilità totale e con struttura portante realizzata in legno lamellare e pannelli in X-Lam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati incollati) e con caratteristiche ambientali particolarmente avanzate.